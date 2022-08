Augmentation des salaires : And Gueusseum a déposé un préavis de grève

A Madame le Ministre de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public

Objet : Préavis de grève

Madame le Ministre,

Par la présente, je dépose un préavis de grève de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum pour exiger du Gouvernement la régularisation des augmentations salariales (indemnité de logement) des personnels administratifs et techniques, des travailleurs sociaux, des contractuels, des chauffeurs, des municipaux entre autres ayant droits en vertu du préavis de grève de And Gueusseum du 16 février 2022 et des subséquents accords Gouvernement – syndicats de la santé signés le 10 mai 2022.

Ce présent préavis, dans le respect du délai légal de 30 jours, couvre la période allant du 03 septembre au 31 décembre 2022.

Dans l’espoir que ces dits accords seront respectés sans délai dans leur intégralité, pour un souci d’équité et de justice sociale pour éviter les conflits éventuels, je vous prie de croire, Madame le Ministre, à l’expression notre haute considération. Fait à Dakar, le 1er août 2022

Le Président

Mballo Dia THIAM