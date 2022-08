Cheikh Ndiaye (APR) : « Je mènerai un combat violent contre mon parti et Macky Sall »

Je suis arrivé jusqu’aux portes du bureau du Président Macky SALL, à travers celles du Ministre directeur de cabinet et du chef de cabinet pour qu’il soit informé de mon état de santé, bien avant l’affaire Kalifon et Fouta Tampi, on me fit attendre une éternité. Je revins sur mes pas , conscient que l’agenda du Président est généralement impossible, pour rencontrer les bras longs capables de donner l’information hors cadre et de faire réagir le Président de la République. Là aussi, je suis pas transhumant Peut-être !

Un soldat de la troupe est à terre et a été abandonné sur le théâtre des opérations. Il a envoyé beaucoup signes de détresse mais le commandement refuse de l’évacuer. Le 31 juillet à 8 h 30 mn , de source sûre, il s’est débrouillé on ne sait comment, malgré son grave état de santé pour rejoindre un centre de vote le plus proche en zone de combat , pour voter et contribuer à donner au Président Macky Sall, la majorité à l’assemblée nationale Depuis lors, que des signes sporadiques de sa présence. Peut-on évacuer ? Attendez confirmation …: voilà de façon imagée ma situation. Un parti qui ne fait rien pour ses soldats blessés au combat

Je souhaite recouvrer toute la plénitude de mes moyens physiques et mentales pour entamer un combat violent contre mon parti l »Apr et le Président Macky SALL , plus violent même que celui qui a engendré la disparition de certaines espèces, pour reprendre le mot du savant Cheikh Anta DIOP. On s’est investit dans la politique avec le Président Macky SALL, de l’opposition au pouvoir au point de compromettre notre santé et ce depuis 2019 et gravement. Qu’elle a été l’attitude du parti et surtout du Président Macky Sall( informé, je ne pus le certifier) ? La réponse, ce texte. !

Cheikh ndiaye

conseiller technique

Responsable politique Apr Grand Yoff