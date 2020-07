Augustin Tine rend hommage à Serigne Pape Malick Sy

Le ministre, Directeur de cabinet du Président de la République, Dr Augustin Tine a porté un témoignage sur le défunt porte-parole du khalife général des tidianes Serigne Pape Malick Sy rappelé à Dieu le 25 juin dernier.

Voici l’intégralité de son hommage :

L’humanité toute entière, la Ummah islamique en général, le peuple sénégalais dans ses différentes composantes, la tarikha Tidiane en particulier viennent de perdre, du fait du rappel à Dieu de Serigne Pape Malick SY (RTA), un être d’une dimension tout simplement exceptionnelle.

Sa soudaine disparition vient d’éteindre la voix de ce porte-parole qui ne portait pas seulement la voix du Khalife Général des Tidiane, mais aussi et surtout, celle de tous les croyants épris de sagesse, de justice, de paix, d’ouverture, de culture, d’une exquise courtoisie et d’un profond respect pour les différences.

En effet, les témoignages divers et variés livrés à son propos nous révèlent un homme d’un grand charisme et d’une rare ouverture, qui maîtrisait l’islam, la tradition et la philosophie. Un homme d’une correction doublée d’une science qui déroutaient même, par moment.

J’entends encore retentir dans ma conscience de sénégalais observateur, ses paroles empreintes de cette grande sagesse de guide écouté et éclairé, lorsque, le 23 avril 2020, il s’agissait, pour le porte-parole qu’il était, de s’adresser à ses concitoyens pour leur faire se rendre compte de l’urgente nécessité qu’il y avait à concilier leur foi en Dieu et le respect des consignes des hommes de l’art (les médecins) qui, pour la situation précise, édictaient sur la base de connaissances avérées, le respect des mesures barrières qu’imposait la survenue de la COVID-19.

Quelques temps avant cela, il nous a servi une leçon d’unificateur en se rendant, pour le compte du Khalife Général des Tidianes, à l’ouverture de la Mosquée Massalikoul Djinane de Colobane pour y représenter son khalife, mais également, l’ensemble du peuple des croyants.

Pour ce qui me concerne, la petite familiarité qu’il m’a été donné d’avoir avec lui ainsi que les membres de sa famille a fini de me révéler en lui, un homme d’un très grand amour et respect pour la communauté chrétienne et principalement catholique du Sénégal. Il m’a également permis de découvrir en lui un être d’une extraordinaire ouverture sur la marche du monde et de notre pays, malgré sa posture de guide religieux. Enfin, il me laisse également le souvenir d’un communicateur d’une absorbante éloquence, tellement ses prises de parole et interventions étaient captivantes, attendues et utiles pour les personnes qui avaient le privilège et la chance de l’écouter. Par conséquent, le dialogue inter religieux perd, en lui, un de ses plus illustres animateurs.

Par le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick SY c’est aussi et surtout un homme de Dieu, un être humble, un guide très proche de ses fidèles et du genre humain qui tire sa révérence.

Qu’Allah SWT lui pardonne toute faiblesse humaine et l’accueille en son Paradis Éternel. AMEN !

Dr Augustin TINE

Ministre Directeur de Cabinet

du Président de la République –

Maire de Fandène.