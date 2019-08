Autoroute à péage: Lancement de la carte « Xeweul » pour le péage automatique

La carte « Xeweul » pour le péage automatique sur les routes ila Touba, Aibd Mbour, et Aibd Thiès a été lancé hier par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement.

La cérémonie s’est déroulée à la gare de péage de Thiès de l’autoroute à péage en présence des différents acteurs du transport et de l’ambassadeur de la Chine. Les passagers de cet axe pourront désormais traverser les barrières de péage sans arrêt, il leur suffit seulement d’être munit de la carte.

Selon Bakary Ba le chef du projet le système de péage automatique qui est « l’une des meilleures technologies au monde en matière de péage automatique ». Les automobilistes détenteurs de cette carte n’auront pas besoin de s’arrêter à la barrière pour qu’elle se soulève, leur numéro de plaque d’immatriculation sera affilié à la carte ce qui fera que la carte ne sera pas interchangeable et elle est offerte à 5000 FCFA.