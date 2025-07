And Gueusseum dénonce les perquisitions inopinées de l’ARP (communiqué)

Halte au terrorisme de l’ARP !

And Gueusseum condamne avec la dernière énergie les perquisitions inopinées de l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP) au niveau des postes de santé, de surcroît flanquée des forces de l’ordre pour fouiller jusque dans des salles de bain les Infirmiers Chefs de Poste.

And Gueusseum s’insurge contre cette mesure cavalière, cette traque comme s’il s’agissait de médicaments contrefaits ou périmés que détiendraient ces braves soldats, piliers de notre système sanitaire. Il est inacceptable que ces nouveaux promus perquisitionnent impunément des logements de fonction et procèdent à des saisies et en menaçant de représailles.

En conséquence, And Gueusseum, sans cautionner les agissements d’éventuelles brebis galeuses comme en comptent toutes les corporations, exige de l’Agence, plus de respect et de considération vis à vis de ces infirmiers et sages-femmes et interpelle le Ministre de la Santé et de l’Action sociale sur le zèle et les agissements de ces Inspecteurs ou gabelous de type nouveau.

Enfin And Gueusseum rappelle que l’ARP a mieux à faire que de se mettre à dos ces vaillants agents chargés de veiller sur la santé des populations et qui ne trempent dans rien d’illégal.

Elle devrait plutôt s’occuper de ceux qui vendent des produits contrefaits, prohibés, périmés ou frauduleux impunément au vu et au su de toutes et de tous, au lieu de spolier ceux qui luttent contre les ruptures fréquentes de produits de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) en mettant à la disposition des malades des médicaments d’officine pour une prise en charge complète, rapide et efficace des malades.

Dakar le 02 juillet 2025.