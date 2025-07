Liverpool : Diogo Jota et son frère meurent dans un accident de la route

L’international portugais (49 sélections, 14 buts) et attaquant de Liverpool, Diogo Jota, a trouvé la mort ce jeudi, très tôt dans la matinée, dans un accident de voiture survenu à Palacios de Sanabria, dans la province de Zamora, en Espagne. Une information révélée par le quotidien Marca, et confirmée dans la foulée par plusieurs médias portugais.

Son frère, André, âgé de 26 ans et aussi footballeur professionnel à Penafiel (D2 Portugaise) est également mort dans cette sortie de route suivie d’un incendie de la voiture dans laquelle se trouvaient les deux hommes. Titré en Ligue des nations le 8 juin contre l’Espagne (2-2, 5-3 aux t.a.b.), Diogo Jota venait de se marier avec la mère de ses trois enfants et profitait de quelques jours de vacances avec ses proches après une longue saison durant laquelle il a pris part à 37 matches avec Liverpool, pour 9 buts et 4 passes décisives.

Vainqueur de la Premier League avec les Reds, qu’il avait rejoints en 2020, Jota a été formé à Paços de Ferreira et était auparavant passé par l’Atlético de Madrid, le FC Porto et Wolverhampton. C’est justement avec les Wolves, qu’il avait rejoints définitivement en 2018 après avoir été prêté un an par l’Atlético, que sa carrière avait décollé.