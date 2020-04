Aux syndicats du G7 et à tous les enseignants : faut-il reprendre le chemin de l’école ?

Suite à l’invite du Ministre de l’éducation aux syndicats du G7, ces derniers sont appelés à faire des propositions de feuilles de route afin que les enseignements-apprentissages puissent reprendre et que les examens et concours puissent s’organiser.

D’abord, je tiens à dire aux syndicats de ne pas vouloir vaille que vaille faire des propositions à la tutelle qui pourraient avoir des conséquences gravissimes sur la santé de la population en général et sur celle des apprenants et enseignants en particulier.

Tant que la situation n’est pas maîtrisée et que les gens soient à l’abri d’une contamination du Covid-19, il est impensable de vouloir rouvrir les écoles et universités afin de reprendre les cours.

N’oublions pas qu’en voulant regagner les classes, des milliers d’enseignants sillonneront tout le pays pour rejoindre leurs lieux de service. Ces enseignants qui quitteront certainement des zones où sévit la transmission communautaire n’auront aucune assurance sur le fait d’avoir contracté le virus redoutable qui gangrène l’espèce humaine. Ainsi ces enseignants seront de grands vecteurs de propagation de la maladie et seront des dangers pour leurs élèves et pour toute la nation.

Ensuite viennent les élèves et surtout les plus jeunes qui ne maîtrisent pas vraiment les gestes barrières et qui ne prennent pas à sa juste valeur le danger que représente cette maladie. Quelles que soient les mesures d’accompagnement il y aurait des failles quelques parts et cela pourrait être un déclic pour une nouvelle propagation du virus.

Par ailleurs il faudra penser aussi aux conditions de vie au niveau de nos campus universitaires où la promiscuité et l’insalubrité montent en puissance de jour en jour.

La distanciation sociale n’est qu’une expression. Il faut le dire, notre pays n’a pas suffisamment de moyens pour faire face à la maladie et pour assurer un respect strict des mesures individuelles et collectives.

A cela s’ajoute qu’avec l’état d’urgence, le couvre-feu (qui risque de passer de 18h à 7h) , le port obligatoire du masque, les élèves, étudiants et certains acteurs du système éducatif ne pourront pas circuler convenablement pour exercer leurs fonctions, ce qui aurait encore un impact négatif sur la qualité et le quantum horaire des enseignements-apprentissages. Pour être à l’heure à leur lieu de travail, la plupart des acteurs éducatifs quittent chez eux très tôt pour arriver à temps, d’autres travaillent même au delà de 18h et j’en passe…

Une dernière chose : pensons à rehausser le niveau des élèves et non à enfoncer le clou qui est déjà à fond.

On n’a pas encore cessé de pleurer le niveau de nos élèves qu’on nous demande encore d’apporter des solutions afin de sauver l’année scolaire. Ces sauvetages répétitifs des années scolaires nous plongent davantage dans le chaos. Il ne faut pas qu’on nous (les enseignants) jette des fleurs et qu’on chante nos louanges pour qu’on donne des solutions qui se retourneront contre nous. On entend souvent parler de l’ingéniosité des enseignants, de leurs compétences, de leurs imaginations, de leurs créativités, de leurs engagements…dans le but de les booster pour qu’ils solutionnent les maux par des mots et actes.

Et plus tard quand il y a un niveau des élèves qui chute drastiquement, les enseignants seront les premiers à être pointés du doigt et dira-t-on « ils n’ont pas de niveau, ils sont nuls, ils ne pensent qu’à l’argent… »

Regardons l’intérêt de nos apprenants et non celui de nos autorités qui sont manipulées par des bailleurs de fond qui imposent leurs lois.

OUI À L’ÉRADICATION DE LA MALADIE.

NON À LA REPRISE DES COURS POUR LE MOMENT QUI EST UN RISQUE À NE PAS PRENDRE DEVANT UN ENNEMI QUI NE RATE PAS SES CIBLES.

Pensées d’un enseignant confiné.