La plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg a procédé à une analyse approfondie de la situation politique, économique et sociale nationale. Elle a passé en revue les événements majeurs qui ont rythmé la vie nationale et internationale ces dernières semaines.

Abordant les festivités marquant le 62ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la magistrature suprême, la plateforme Avenir a exprimé ses vives félicitations à l’endroit des forces de défense et de sécurité. Elle a salué l’esprit républicain de l’armée sénégalaise ainsi que son professionnalisme et son sens élevé du patriotisme et de l’engagement au service de la nation.

La plateforme a profité de cette occasion pour dénoncer et regretter le traitement dégradant infligé par des rebelles du MFDC à des militaires sénégalais de la force de la Cedeao positionnée en Gambie. La plateforme apporte son soutien ferme à l’armée nationale et l’encourage à poursuivre ses opérations en cours pour démanteler toutes les bases rebelles et mettre un terme à l’insécurité dans la région Sud du pays ainsi qu’au pillage des forêts. Elle demande à l’Etat de mettre en place un plan efficace pour la sécurisation et la prise en charge des personnes déplacées, le désenclavement effectif et le développement de la Casamance.

La plateforme s’est par ailleurs félicitée des belles performances sportives obtenues par l’équipe nationale du Sénégal couronnées par la conquête du trophée du championnat d’Afrique des nations suivie d’une qualification à la coupe du monde au Qatar. La plateforme Avenir observe avec satisfaction et fierté la naissance d’un nouvel état d’esprit au sein de l’équipe nationale, qui se manifeste par le courage, l’ambition, l’abnégation et la confiance en soi. Ces valeurs se retrouvent aujourd’hui de plus en plus au sein de la jeunesse et doivent être encadrées et promues pour susciter des succès encore plus éclatants dans d’autres domaines de la vie politique, économique, sociale, culturelle, scientifique, etc.

S’agissant de la vie politique nationale, la plateforme s’est penchée longuement sur le processus devant mener aux élections législatives. Elle s’est appesantie notamment sur le parrainage et s’est indignée devant la tentative du pouvoir de biaiser le jeu démocratique en utilisant ce procédé discriminant, condamné par la Cour de justice de la CEDEAO.

La plateforme condamne la violence exercée sur les activistes et acteurs politiques et de la société civile qui manifestaient contre le parrainage et demande à l’Etat d’ouvrir rapidement une enquête sur les cas de torture et de traitements inhumains et dégradants qui seraient infligés à ces derniers par des forces de l’ordre.

La plateforme invite l’Etat à respecter les décisions des instances supranationales, conformément à la constitution, y compris celles relatives à l’Arrêté Ousmane Ngom et aux cas de MM. Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall.

Elle demande en outre à l’état de mettre à la disposition de toutes les parties prenantes des élections législatives le fichier électoral et le logiciel de gestion des listes de parrainage.

Revenant sur la question du premier ministre qui tarde à être nommé, malgré le retour du poste en décembre 2021 suite à un vote en procédure d’urgence. La plateforme dénonce cette violation flagrante de la constitution et l’affaiblissement des principes républicains et de l’équilibre institutionnel car de nombreux actes administratifs pourraient être nuls sans la signature du premier ministre apposée à coté de celle du Président de la République.

Clôturant son analyse de la situation politique nationale, la plateforme Avenir a réaffirmé son ancrage dans la coalition Yewwi Askan Wi qui incarne aujourd’hui l’espoir de toute la nation. Elle appelle les leaders à faire preuve d’ouverture, de générosité et de responsabilité pour se hisser à la hauteur de l’ambition que les sénégalaises et sénégalais placent dans la coalition.

Analysant la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, notamment au Mali, la plateforme Avenir exige la levée immédiate des sanctions illégales et inopportunes infligées au peuple du Mali par des Chefs d’Etats visiblement peu conscients des véritables dangers que peuvent engendrer un affaiblissement durable du Mali du fait de leurs sanctions.

Elle demande à cet égard au Président Macky SALL, président en exercice de l’UA, de renforcer son leadership et son rôle de facilitateur afin de trouver une issue satisfaisante à la crise au Mali. L’histoire commune à nos deux peuples et leur proximité géographique font du Sénégal le pays favori pour ce rôle.

Pour finir la plateforme Avenir Senegal Bi Ñu Bëgg a salué la position courageuse du Sénégal dans le conflit russo-ukrainien consistant à refuser un alignement aveugle sur l’Occident qui ne fait que défendre ses intérêts géopolitiques et ses convictions civilisationnelles.

Les conséquences économiques qui découlent déjà de cette crise viennent s’ajouter à celles induites par la pandémie du coronavirus. Elles nous montrent notre grande dépendance aux produits importés, notamment ceux de première nécessité et l’urgence de changer de paradigme faisant le choix de la souveraineté, de l’autosuffisance alimentaire et l’industrialisation de notre pays.