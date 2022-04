Congrès du CLP : Le discours de Serigne Mbacké Ndiaye

Honorables invités, frères et sœurs de la CLP, camarades sympathisants, mes chers compatriotes.

Cinq ans après sa création, la Convergence Libérale et Patriotique qui se veut un parti de débat, de propositions mais également de combat, tient aujourd’hui son 2ème Congrès dans un contexte assez particulier.

En effet, nous sortons d’élections territoriales pour nous acheminer vers des élections législatives d’une importance capitale.

Mais avant d’en parler, permettez-moi de rendre hommage, un hommage mérité au président d’honneur de notre Congrès, cet homme qui, bien avant les indépendances, avait, en compagnie du Professeur Cheikh Anta DIOP et du doyen Saliou KANDJI entre autres, lancé depuis la France un ouvrage en langue nationale Wolof intitulé Liifantou Wolof. Je le souligne parce qu’il fallait être non seulement courageux mais très enraciné dans nos valeurs ancestrales pour oser prendre de telles initiatives dans cette France coloniale ;

Toujours pendant ces années de lutte pour la libération de l’Afrique, cet homme défendait les prisonniers du FLN – Front de Libération Nationale d’Algérie devant les tribunaux français, ce n’est pas tout ;

Il soutenait les combattants du Mouvement Populaire de Libération de l’Angola, le MPLA en prenant en charge leurs billets d’avion et frais d’hôtel entre autres ;

En 1974, avec un groupe de cadres sénégalais parmi lesquels Fara NDIAYE, Amadou Booker Washington SADJI, il créa le premier Parti d’opposition légal au Sénégal et en Afrique noire nommé Parti Démocratique Sénégalais – PDS ;

Après 26 ans de lutte, armé de la seule confiance faite au peuple sénégalais, il disait « je ne marcherai pas sur des cadavres pour entrer au Palais ». Finalement, il accéda à la Présidence de la République en 2000 ;

En 12 ans passé à la tête de notre pays, il a redonné confiance aux sénégalais en lançant des travaux que nous croyions impossibles. Vous le devinez, honorables invités, frères et sœurs du parti, camarades sympathisants, chers compatriotes, vous le devinez, je viens de nommer le Président Abdoulaye WADE.

Si cet africain s’est battu avec d’autres tels que le professeur Cheikh Anta DIOP, le Président Mamadou DIA, Majmouth DIOP et tant d’autres, c’était pour léguer à notre génération une société homogène malgré sa diversité, une démocratie vivante mais apaisée.

Cet hommage rendu à notre père spirituel serait incomplet si je passais sous silence sa générosité légendaire qui a aidé à faire de grands Hommes d’affaires mais aussi à former des Hommes politiques parmi lesquels le Président Macky SALL lui-même. Je profite de cette occasion pour saluer l’attitude courtoise et la reconnaissance du Président Macky SALL à l’endroit du Président Abdoulaye WADE.

Malgré une situation de crise, quelques fois tendue qu’ils ont traversée, jamais l’on a entendu le Président Macky SALL parler en mal du Président Abdoulaye WADE, ni public ni en privé, mieux, jamais il n’a répondu à des critiques ou attaques visant sa personne. Pour couronner le comportement d’un digne fils vis-à-vis de son père, il l’a immortalisé en donnant son nom à la plus grande infrastructure réalisée au Sénégal, je veux parler du stade Abdoulaye WADE. Dans ce même registre, je salue la grandeur de notre frère Karim Meïssa WADE qui s’est adressé au Président Macky SALL pour le remercier de cet acte de haute portée historique.

Si j’ai fait ce rappel, c’est pour montrer, d’une part, que l’adversaire politique n’est pas un ennemi qu’on souhaite enterrer à Yoff, d’autre part, que le combat mené par les pères fondateurs de la république pour une démocratie apaisée ne doit pas être vain. Il doit guider toute notre action.

Malheureusement, il faut bien le dire, notre Société est aujourd’hui secouée par un débat mal sain pour ne pas dire par un déballage entre les acteurs politiques mais aussi par une utilisation des réseaux sociaux pour s’attaquer à l’honorabilité d’honnêtes citoyens dont le seul tort est que vous avez des positions divergentes.

Le débat sur l’appartenance ethnique, religieuse et confrérique s’invite également à cette table qui devrait être un lieu d’échanges fraternels et conviviales. Et pourtant notre souci majeur devrait être de trouver des consensus forts autour des questions essentielles pour relever les défis qui nous interpellent comme l’intégrité territoriale.

Devant une telle situation, nous devons tous avoir à l’esprit que nous avons l’obligation de placer les intérêts du pays au-dessus de nos intérêts personnels. Si nous avons tenu à insister sur ces questions, c’est parce que nous sommes comptables du bilan du Président Macky SALL que nous avions investi à l’occasion du 1er Congrès tenu au CICES.

Permettez moi alors chers amis de jeter un regard sur les réalisations de celui que nous avions choisi pour être à la tête de ce pays. Il est vrai que le Président Abdoulaye WADE qui avait compris que le retard de l’Afrique est surtout infrastructurel, avait lancé de grands travaux mais le constat est que son successeur Macky SALL est allé au-delà de tout ce que nous pouvions espérer en termes de réalisation.

Le Président Macky SALL a non seulement poursuivi cette vision du Président WADE mais il y a mis un accent particulier qui a permis d’avoir des résultats tangibles, visibles, incontestables parce que vécus par les sénégalais au quotidien.

Le PUDC a réalisé dans le Sénégal des profondeurs, des ouvrages jugés cruciaux par les populations. Ce sont les pistes de production, les forages, les postes et centres de santé, les écoles, l’électrification, l’adduction d’eau etc.

Le PUMA, programme révolutionnaire a permis aux sénégalais vivant le long des frontières de retrouver leur dignité et leur personnalité de citoyen sénégalais à part entière par la construction d’infrastructures indispensables à l’épanouissement de l’homme.

La SENELEC, après avoir sorti le Sénégal des coupures intempestives d’électricité, permet aujourd’hui à des milliers de sénégalais qui ne disposaient pas de cet outil indispensable dans le monde actuel, de vivre dans la modernité.

Dans le domaine de la santé, le Sénégal a montré son savoir-faire en luttant efficacement contre la pandémie du Corona Virus. C’est le lieu de remercier tout le personnel de la santé avec à leur tête le Ministre Abdoulaye Diouf SARR. Des hôpitaux de dernière génération totalement équipés ont vu le jour à Kédougou, à Touba, à Kaffrine etc.

Les infrastructures sportives que sont les arènes nationales, l’Arena Tour pour le basket et le stade Abdoulaye WADE ont vu le jour à la grande satisfaction de notre jeunesse et de nos sportifs de manière générale. D’autres stades sont en cours de réfection ou le seront bientôt.

Nos équipes nationales de football qui n’ont rien à envier en terme de standing à celles des pays développés nous donnent de réelles satisfactions et je profite de l’occasion pour féliciter chaleureusement nos Lions avec à leur tête le Coach Aliou CISSE qui nous ont donné notre premier trophée continental et qualifié pour la deuxième fois consécutive au mondial. Pour le mondial, il ne s’agit pas seulement d’y participer mais d’aller chercher ce trophée qui pour la première fois doit venir en Afrique

L’éducation n’a pas été en reste car des écoles et des universités ont été créées mais le plus important et que l’accent a été mis sur la formation professionnelle pour permettre à note jeunesse d’être opérationnelle et prête à l’emploi.

Il en est de même pour l’agriculture, la pêche etc. mais je dois dire que la plus belle réalisation du Président Macky SALL n’est pas visible parce que sociale. C’est le cas des bourses de sécurité familiale.

Je profite de ce chapitre de réalisations pour saluer la compétence, le sérieux et le patriotisme des cadres sénégalais qui font de leurs charges et responsabilités un sacerdoce. Bien sûr j’associe à ces remerciements tout le personnel placé sous leur autorité. A titre d’exemple, je cite l’AGEROUTE, l’APIX, la SENELEC, le Port dont les performances sont en train de changer les vécus des sénégalais. Je rends également hommage aux forces de défense et de sécurité de notre pays qui, au prix de leur vie, nous permettent de rester cet ilot paisible au milieu d’un océan en feu.

Hommage également à l’administration sénégalaise particulièrement les Sous-préfets, Préfets, Gouverneurs, Direction Générale des élections, toujours fortement suspectés et critiqués mais jamais pris à défaut.

Cela ne signifie pas que tout est parfait. Il y a encore du chemin à faire mais pour atteindre notre objectif qui est le développement de notre pays, il faudrait combattre les fléaux suivants :

Dépenses excessives (cérémonies familiales, religieuses etc.).

Manque de solidarité.

Manque de discipline.

Refus de consommer ce que nous produisons.

Mes chers amis, ce bilan et certes positif, mais il ne constitue pas le Sénégal de nos rêves.

En effet, il me paraît indispensable de mettre l’accent sur un patriotisme adossé à une discipline sans faille. Le savoir faire du sénégalais, son intelligence, son esprit créatif ne se démontrent plus mais les résultats aux quels nous devions parvenir sont toujours brisés par une certaine indiscipline ou absence de rigueur.

Est-il concevable que des sénégalais passent tout leur temps à s’attaquer à des citoyens et que tout ceci soit impuni. L’éducation c’est d’abord au niveau de la cellule familiale mais l’Etat a l’obligation de protéger les citoyens à tout moment et en toute circonstance. L’indiscipline qui tend à s’installer dans la société sénégalaise doit être combattue sans répit et il appartient à l’Etat de donner l’exemple.

Que dire de prolifération des partis politiques ? Près de 400 partis politiques sont enregistrés et reconnus au Sénégal alors qu’aucun d’entre eux n’accepte d’aller seul à des consultations électorales. Pour rationnaliser la vie politique, la CLP propose ce qui suit :

Interdire toute coalition pour les élections législatives.

Tout parti n’ayant pas obtenu de siège, disparaît de la vie politique.

Les partis ayant obtenu un siège au moins seront financés par l’Etat.

L’Assemblée nationale doit être revue de fond en comble. Nous proposons :

La réduction du nombre de députés qui serait de 100 dont les 25 représentant les sénégalais de l’extérieur.

La suppression de la liste nationale et l’élection des députés au scrutin uninominal.

La suppression du salaire des députés et son remplacement par des indemnités de session. Dans un pays qui manque de tout, pourquoi le médecin élu député doit ranger sa blouse et venir dormir dans les hôtels de Dakar laissant les populations de Fongolimbi, de Matam et de Yang Yang dans le désarroi. Ainsi, le travailleur élu continuerait à exercer pour venir à l’Assemblée en cas de session.

L’autre point fondamental pour stabiliser notre pays est l’adoption d’une constitution discutée, votée et adoptée par les sénégalais et pour les sénégalais, ce qui suppose qu’elle soit adossée à nos valeurs culturelles et sociales. Alors, il faudrait de larges concertations avec toutes les couches sociales de notre pays, Autorités coutumières, Religieuses, Politiques etc. pour dire le type de constitution que veulent les sénégalais. Bien sûr, les constitutionnalistes seront par la suite chargés de la mise en forme de ce qui serait cette constitution du Sénégal. En évoquant ce volet à la constitution, je mets en exergue le nombre de mandats du Président de la République. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple or en décidant par une quelconque gymnastique intellectuelle de limiter le nombre de mandats du Président de la République, on retire au peuple souverain un pouvoir qui lui revient. Le seul combat qui mérite d’être mené et celui de la transparence des élections. Or depuis le code électoral consensuel de 1992 appelé code Kéba MBAYE, il est établi que personne ne peut gagner des élections par la fraude.

Aussi, il faut bien le dire, le mandat d’un président en Afrique n’a pas la même signification, la même valeur et les mêmes exigences que le mandant d’un président en Europe ou aux Etats Unis.

En effet, nos chefs d’Etat sont jugés à partir du nombre de kilomètres bitumés, du chemin de fer posé, des écoles construites, de l’adduction d’eau et d’électricité, de l’assistance sociale et j’en passe. En un mot, on leurs demande de tout faire dans un pays où tout est priorité et sans ressources financières. Par contre, le président en occident par exemple dirige un pays totalement achevé en termes d’infrastructures. Vous voyez donc que nous n’avons aucun intérêt à imiter ces donneurs de leçon qui, pour certains, ont même des difficultés à organiser des élections transparentes.

En ce qui concerne la gouvernance, il faut oser apporter des réformes qui ressemblent à une révolution.

En un mot, il faut procéder à un nouveau découpage territorial. Comment peut-on avoir des régions dont les recettes propres ne permettent pas de construire une case des tous petits. Il nous faut de grandes régions économiquement viables, culturellement solidaires et dont l’appellation rappelle notre glorieux passé, source de dignité et de fierté pour les habitants de ces localités. Nous pourrions ainsi avoir les régions du Cap Vert, du Kadior, du Baol, du Diolof, du Sine-Saloum, de la Casamance, du Boundou, du Fouta, du Ndiambour etc.

Aussi, les langues nationales devront être une priorité pour l’éducation de nos enfants.

L’histoire du Sénégal et de ses figures historiques, Seydina Limamoulaye, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Amary Ndack Seck, El Hadji Omar Foutiyou Tall, Baye Niass, Lat-Dior Ngoné Latir Diop, Aline Sitoé Diatta, Alboury Ndiaye et plus prêt de nous Lamine Senghor, devrait être enseignée dans nos écoles.

Toujours au chapitre de la gouvernance, il me paraît fondamental de revenir à des normes acceptées par les populations et de surcroît efficaces. On ne peut pas être productif si les Directions Nationales d’antan sont érigées en départements ministères : Direction des collectivités locales, Direction de l’emploi, Direction de la pêche, Direction de l’agriculture et j’en passe.

Il nous faudrait avoir de grands Ministères occupés par de grands Ministres avec des Directions fortes. L’Education Nationale est à mon sens, de la maternelle au supérieur en passant par l’enseignement professionnel.

Le Développement Rural, c’est l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique etc.

Dans le monde moderne, on a tendance à parler des forces de sécurité et de défense autrement dit nous devons avoir un ministère de la sécurité et de la défense à la place des Ministères de la défense et de l’intérieur comme c’est le cas actuellement. Les exemples sont nombreux pour montrer qu’il est possible et qu’il est même indispensable d’avoir un tel gouvernement qui aura plus de crédibilité et d’efficacité à la satisfaction générale de nos populations.

Mes chers amis, voilà quelques-unes des idées qui sont aujourd’hui en discussion au sein de notre formation. Je ne voudrais pas tirer de conclusion hâtive, c’est pourquoi je m’en arrête là pour vous parler des prochaines élections législatives. Il est clair que la position de principe de la CLP est d’aller seule aux élections législatives, mais deux aspects ont fini de nous convaincre de la nécessité de rester dans la majorité présidentielle.

D’abord le Président Macky SALL, président de notre coalition, demande à tous de bannir les listes parallèles et d’aller à la conquête des suffrages des sénégalais en rangs serrés.

Ensuite, l’analyse des dernières élections territoriales a montré que partout où nous étions unis, nous avions gagné et le mode de scrutin est tel qu’une seule voix peut vous permettre de rafler l’ensemble des députés d’un département. Alors nous avons fait le pari de taire nos ambitions personnelles somme toute normale et de nous consacrer à l’essentiel qui est de gagner largement pour sécuriser et stabiliser le régime qui fait face à d’énormes défis comme la lutte contre l’insécurité dans une région de l’Afrique où tous les pays ou presque sont à feu et à sang.

Voilà pourquoi chers camarades, je sais que certains d’entre vous se préparent depuis très longtemps à être candidat dans leur localité respective où quelque fois leurs changes de gagner sont réelles mais au vu des ce qui précède, je vous invite tous à faire preuve de dépassement pour continuer à cheminer encore avec la mouvance présidentielle.

Honorables invités, frères et sœurs de la CLP, camarades sympathisants, mes chers compatriotes, merci de votre attention.

Serigne Mbacké NDIAYE