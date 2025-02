Ayib Daffé sur l’indemnisation des victimes : « 10 millions est une mesure juste »

Chaque famille de personne décédée lors des événements survenus entre 2021 et 2024 recevra une enveloppe de 10 millions de francs CFA. L’annonce a été faite le vendredi dernier par le ministre de la Famille et de la Solidarité, Maïmouna Dièye, en marge d’une visioconférence de presse. Une mesure « juste », selon Ayib Daffé,

Invité du ‘’Grand Jury’’ de ce dimanche 2 février, le président du groupe parlementaire de Pastef estime que la somme de « 10 millions à donner aux familles des victimes qui ont perdu la vie est une mesure équitable. Si l’État en avait les moyens, si les finances publiques le permettaient, l’État aurait donné plus. Par rapport aux ex-détenus, certains ont été emprisonnés injustement, certains ont perdu leur emploi. Je pense que les 500 000 F CFA, ce n’est pas grand-chose, mais c’est symbolique », a-t-il argumenté face au journaliste Georges Déthié Diop sur RFM.

Selon le ministre de la Famille et de la Solidarité, 79 personnes ont perdu la vie et 2 172 arrestations « sans fondement » ont été décomptées lors des manifestations entre 2021 et 2024. Pour l’heure, le comité interministériel d’assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période préélectorale a déjà traité des cas d’extrême urgence (blessés et traumatismes graves) à hauteur de près de 143 millions F CFA.