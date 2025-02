Opération de sécurisation : 366 individus interpellés par la police

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité, la police a organisé une nouvelle vaste opération de sécurisation sur l’étendue du territoire national, dans la nuit du samedi au dimanche.

Les patrouilles, descentes et les check-points policiers opérés sous la direction de la Sécurité publique ont permis l’interpellation de 366 individus pour diverses infractions.

Neuf pour détention et usage de chanvre indien, deux pour détention et trafic de kush, trois pour usage collectif de kush, cinq pour détention et usage collectif de chanvre indien, trois pour usage de produit cellulosique, un pour mise en danger de la vie d’autrui, un pour coups et blessures volontaires, un pour tentative de meurtre, un pour détention d’arme blanche, trois pour exploitation d’un établissement de prostitution, un pour proxénétisme, un pour conduite en état d’ébriété, un pour escroquerie, un pour recel, quatre pour racolage actif sur la voie publique, un pour tentative de vol, un pour vol avec effraction commis la nuit, un pour complicité de vol, 14 pour vol, entre autres, rapporte Seneweb.

Aussi, plus de 2 kg de chanvre indien ont été saisis au cours cette opération.