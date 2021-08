Baaba Ly candidat à la mairie de Fann-Point E-Amitié

Chers concitoyens de la Commune de Fann Point E Amitié,

Comme vous le savez certainement, dans cinq mois se tiendront les prochaines locales qui, pour la première fois, verront l’élection des maires au suffrage universel direct. Il s’agit donc d’une évolution du mode d’élection allant dans le sens d’une accentuation accrue de la responsabilisation du maire avec notamment des exigences de redevabilité plus fortes…

Pendant plus de deux décennies, je me suis investi corps et âme pour la meilleure marche de notre cité, notamment au travers de l’Association des Jeunes du Point E (AJP) et dans le cadre du mouvement Yéwwi Sunu Gox, deux organisations que j’ai contribué à fonder. Cet engagement s’est révélé multiforme et a embrassé des secteurs aussi divers que la Santé et la Prévention Médicale, la Jeunesse et l’Emploi, l’Environnement, la Presse et l’Édition ou encore la Coopération Décentralisée….

En tant que citoyen et habitant de cette commune, mon ambition a toujours été de faire de cette dernière une référence, pas seulement pour la région de Dakar mais pour tout le Sénégal.

Aujourd’hui, notre commune traverse une phase de mutation, avec la transformation de quartiers résidentiels en zones d’implantation de bureaux, de commerces et d’établissements scolaires et universitaires sans que des mesures d’accompagnement adéquates soient prises. La fréquentation de l’espace public communal connait une très forte hausse qu’il est essentiel de réguler, tout en prenant en compte des défis tels que la sécurité routière, l’hygiène, l’assainissement et les questions environnementales… etc.

C’est pour cette raison que nous réitérons notre engagement à concilier nos valeurs historiques avec les exigences de modernisation de notre commune, en veillant à la préservation de notre environnement.

Les nombreuses actions citoyennes, qui ont été menées aussi bien par l’AJP que par le mouvement Yéwwi Sunu Gox témoignent, s’il en est besoin, de la permanence de notre engagement. Et c’est cette proximité avec les populations de la commune qui a permis de cerner leurs aspirations les plus profondes, notamment lors des Assises Citoyennes que nous avons eu à organiser en mai 2017.

Nous militons clairement pour faire de notre Commune Fann – Point E – Amitié un modèle de développement local, où la participation citoyenne sera promue comme valeur fondatrice, avec l’implication pleine et entière des citoyens à l’élaboration des plans et programmes de développement municipaux, depuis l’identification des besoins jusqu’au suivi-évaluation. Pour ce faire, nous veillerons à la redynamisation et au fonctionnement effectif des conseils de quartiers.

Elu deux fois conseiller municipal au niveau de la Commune de Fann – Point E – Amitié depuis mars 2009, je souhaite poursuivre mon engagement et le porter à un niveau plus élevé.

Et c’est pour matérialiser cet idéal que j’ai décidé de briguer la Mairie de la Commune de Fann – Point E – Amitié aux élections municipales du 23 janvier 2022.

Je m’engage pour la mise en place d’une équipe intègre et compétente avec des méthodes de travail basées sur le recours aux compétences locales et des valeurs éthiques partagées. Cela suppose une plus grande transparence dans la gestion des affaires municipales et une exigence de résultats, toutes deux gages de bonne gouvernance.

Baaba LY

Président du Mouvement Yéwwi Sunu Gox