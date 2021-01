Babacar Diop et Cie exigent la libération immédiate de Boubacar Seye

Le pouvoir liberticide de Macky Sall vient de s’illustrer par un nouveau coup de force, en arrêtant notre compatriote Boubacar Sèye, président de l’organisation internationale des migrants « Horizon sans Frontières ». FDS/Les Guelwaars condamne, avec la plus grande fermeté, cette arrestation injuste, arbitraire et attentatoire à la liberté d’expression. Les conditions dans lesquelles il a été kidnappé à l’aéroport, tel un malfrat, cachent mal une volonté d’humilier, de punir et de réduire au silence une personnalité de la société civile dont le seul tort est d’avoir demandé des comptes sur la gestion des fonds alloués à l’Etat du Sénégal dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière.

Malheureusement, cette quête de transparence, légitime dans un Etat de droit, est considérée comme un délit par le pouvoir corrompu et despotique de Macky Sall qui n’a que le harcèlement et les tentatives d’intimidation et d’humiliation comme réponses à nos compatriotes qui se battent pour la bonne gouvernance et la transparence au Sénégal.

FDS/Les Guelwaars exige la libération immédiate de Boubacar Sèye et prend le président Macky Sall et son gouvernement pour responsables de tout ce qui arriverait au leader de « Horizon sans frontières » dont l’état de santé est préoccupant.