Membre fondateur du Parti des Libéraux et Démocrates And Suqali, Babacar Gaye a décidé de démissionner de ses fonctions de Vice-Président chargé de l’orientation idéologique et des affaires Administratives dudit Parti, selon Dakarctu. Un départ, explique-t-il, qui ne remet pas en cause son compagnonnage avec Oumar Sarr, Président du Parti, mais qui répond plutôt à un besoin « de faire le bilan à mi-parcours du fonctionnement de notre parti et d’en tirer des conséquences »