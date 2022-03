Guy sur les évènements de mars : « Quand ils vous tuaient, j’étais emprisonné »

Quand ils vous tuaient, j’étais emprisonné. Quand je suis sorti, vous n’étiez plus. À vous éternels et immortels, je raconte votre histoire. Pardonnez les inexactitudes d’une histoire racontée par quelqu’un qui la regarderait depuis ses cellules des prisons du Cap Manuel et de Sébikotane. 13 est l’histoire de la bataille épique de mars au Sénégal qui opposa en l’an 2021 le valet de l’impérialisme Macky Sall et le peuple sénégalais. Face à la marionnette de la France Macky, invincible depuis 2012, les citoyens sénégalais de tous les âges mobilisèrent un courage surhumain et lui infligèrent une raclée mémorable.