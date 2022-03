Bignona : Bagaya et ses partenaires belges face au problème d’accès à l’eau potable

Comme la plupart des villages de l’arrondissement de Tendouck, l’accès à l’eau potable est un réel problème à Bagaya. L’eau des puits est devenue saumâtre donc impropre à la consommation des personnes, des animaux et pour les activités agricoles. Une situation que certains habitants imputent au barrage d’Affiniam mais les jeunes et populations de Bagaya ont montré toute une résilience face à ce problème et prenant des initiatives. Ils ont alors sensibilisé le village et de commun accord, ils ont décidé que chaque ménage donne une contribution de quinze mille (15 000) francs.

Cela devrait constituer l’acompte du village au cas où l’Etat ou un autre partenaire voudrait les aider à résoudre ce problème d’eau. Heureusement, quand ils ont présenté ce projet à leurs partenaires belges, ces derniers ont décidé de les aider. Une entreprise a alors été choisie pour faire le travail et permettre à chaque ménage d’avoir de l’eau potable sans avoir besoin de faire des centaines de mètres voir des kilomètres pour chercher de l’eau comme c’est le cas actuellement.

L’initiative de Bagaya et ses partenaires belges est saluée par le maire de Balingore qui promet d’accompagner de tels projets. Dr Youssouph Sané qui salue ce bel exemple d’engagement communautaire estime que c’est un modèle qu’il faut répliquer dans tous les villages de sa collectivité territoriale. Et c’est tout au profit de ses populations car ce projet va avoir des répercussions socio-économiques. Non seulement il va soulager les femmes mais cela va permettre de fixer les jeunes au village. Avec le manque d’eau ne permettant pas le développement d’une activité agricole quelconque, l’exode rural était devenu la seule solution pour les jeunes. Mais si ce projet réussi, les jeunes et les femmes pourront rester sur place et gagner leur vie a souligné Bacary Badji, Président de l’association des jeunes de Bagaya.

Cette prise de conscience collective des habitants de Bagaya notamment des jeunes qui n’ont pas attendu l’intervention de l’Etat pour solutionner ce problème d’eau est magnifiée par le sous-préfet de Tendouck. Ce projet d’un coût de plus de 30 millions de FCFA va soulager les ménages de Bagaya mais l’ambition des initiateurs et leurs partenaires avec le soutien attendu des autorités est de l’étendre pourquoi pas dans les autres localités de la commune de Balingore

L.BADIANE pour Xibaaru