Criminalité faunique à Kolda : Des armes saisies…2 personnes arrêtées

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique et autres trafics illicites, une équipe mixte comprenant des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) et du commissariat central de Kolda a effectué une opération d’envergure de 72 h. Cette opération réalisée en collaboration avec l’ONG Eagle Sénégal, spécialisée dans ce domaine et qui a débuté le vendredi 25 février s’est terminée avec succès le lundi 28 février 2022 dans la commune de Kolda, renseigne Le Témoin.

En effet, au cours de cette opération menée de main de maître par ces redoutables corps de notre vaillante police nationale, il a été procédé à la saisie de 9 armes dont 8 fusils de chasse de calibre 12 mm et 1 pistolet revolver, tous de fabrication artisanale, en provenance de la République de Guinée-Bissau et une peau de léopard. Deux individus ont été également interpellés par les mêmes services. Il s’agit des nommés Amadou Mbete Diallo, 45 ans, commerçant demeurant au quartier Médina Chérif de Kolda, interpellé avec les armes, et de Omar NANKO, la trentaine, cordonnier de passage dans le Fouladou, interpellé avec la peau de léopard.

Le commissariat central de Kolda a ouvert une enquête pour la suite de l’instruction et une saisine de BCN-Interpol de Bissau n’est pas à exclure pour mettre la main sur des complices présumés identifiés et localisés. Le parquet de Kolda suit également le bon déroulement de cette opération. Encore une fois, bravo à nos forces de sécurité nationale qui abattent un travail remarquable dans la traque de ces criminels sans foi ni loi !