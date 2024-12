Babacar Ndiaye (Pastef) démissionne de son poste à la Primature

À l’attention de

Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude pour la confiance que vous m’avez témoignée en m’assignant le poste de conseiller personnel à la Primature.

Être désigné tête de liste de la coalition Pastef lors des dernières élections législatives pour le département de Pikine a été un honneur inestimable.

Grâce à votre soutien inébranlable et à la confiance des électeurs, j’ai eu l’honneur de devenir député du département de Pikine et du Sénégal en général. De plus, par la grâce de Dieu, j’ai été élu par mes pairs président de la commission énergie et mines à l’Assemblée nationale.

Cependant, je suis conscient de l’incompatibilité de mes nouvelles fonctions avec celles de conseiller personnel à la primature. C’est pourquoi j’ai décidé de me concentrer pleinement sur mes nouvelles responsabilités en tant que représentant du peuple, afin de servir au mieux les intérêts de mes concitoyens.

Je tiens encore une fois à vous manifester toute ma gratitude et mon indéfectible attachement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux et distingués.

Honorable député Babacar Ndiaye

Président de la commission énergie et ressources minérales