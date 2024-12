Au lendemain de la réunion du Conseil Académique de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), concernant la réouverture de l’université, les étudiants sont montés au créneau pour fustiger ces décisions.

Il s’agit de la reprise des enseignements à partir du 06 janvier 2025; l’invalidation du second semestre 2023-2024 si les étudiants ne reprennent pas les cours avant 13 janvier 2025; la session unique pour certaines UFR.

Ces décisions sont jugées ‘’ arbitraires et antidémocratiques’’ selon le responsable de la coordination des étudiants de l’UASZ. Ils faisaient face à la presse ce vendredi 13 décembre.

‘’Nous pensons qu’il s’agit de menaces, de décisions arbitraires et antidémocratiques au rythme d’une dictature. Face à cette situation nous pensons que la tenue d’une session unique sera la catastrophe. On risque d’avoir un taux de décrochage très élevé à l’université’’ soutient Khadim Diène.

Les étudiants ne changent pas de posture et continuent de réclamer de meilleures conditions de vie sociale et pédagogique.

‘’Nous avons notre plateforme revendicative déposée sur leurs tables et nous ne demandons que le respect de toutes ces revendications. Concernant la reprise, tout dépend de la satisfaction de nos revendications. Nous disons niet à la session unique encore moins une année invalide’’, ajoute M Diène.