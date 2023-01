Bacary Seck : «Ousmane Sonko s’est mis dans de beaux draps»

UN PYROMANE ENTURBANNÉ DU VOILE POLITIQUE…Bacary Seck

Décidément……

Il s’est toujours cru, se croit encore et se croira toujours tout droit sorti de la cuisse gauche de Jupiter!

Lui, eh bien, c’est le tartuffe de l’espace politique sénégalais, celui qui se dédit éhontément sans sourciller: le précurseur de la « sonkomania », cette manie pour une personne de dire une chose et son contraire, doublée d’une complaisance à attiser le feu afin de sortir indemne des entourloupes dans lesquelles on s’est mises.

Quel est celui qui criait qu’il avait hâte d’aller en procès contre son accusatrice Adji Sarr? Qui vient de dire qu’il ne répondra jamais devant un tribunal (avec la très sombre et ferme intention d’utiliser encore les enfants d’autrui comme boucliers)? Tous ces revirements, dans quel but? Une et une seule: passer entre les mailles des filets de dame justice.

Donc, dans l’affaire qui l’oppose à cette masseuse de sweat beauté, non seulement Ousmane Sonko s’est mis dans de beaux draps pour avoir de prime abord refusé de répondre à la justice, ensuite ne pas vouloir procéder à un test ADN ( qui pourrait le blanchir s’il n’était pas coupable, ce dont nous doutons sérieusement), mais devant le juge il a opté pour une très mauvaise défense en refusant de répondre aux questions du juge. Maintenant, sentant le roussis, il veut utiliser une fois de plus la population pour obtenir une « justice barbare », en s’érigeant en victime politique « imaginaire ».

Ousmane, il est facile d’accuser son chien de rage pour s’en débarrasser. Dans le landerneau politique, nous avons très souvent assisté à ce genre d’élucubration qui consiste à se muer en victime politique dès que les citoyens commencent à cerner la facette sombre du leader. Il est facile de mettre sur le dos de la politique politicienne les conséquences de tes actes irréfléchis ! Cela conduit à une conclusion fort regrettable: Ousmane Sonko prend les Sénégalais pour des demeurés qui gobent toutes les âneries racontées par ces encagoulés qui se cachent derrière le voile du droit et de la démocratie pour mener à bien leur sombre dessein!

Ousmane, ton outrecuidance n’a donc aucune limite? Combien de dossiers scandaleux as-tu dénoncé sans jamais apporter ne serait-ce qu’une petite preuve de tes gémissements? Convoqué à la DIC, tu n’y as jamais posé les pieds pour fournir les preuves de tes allégations.

Ousmane, tu as avancé la thèse selon laquelle le pétrole sénégalais ne profiterait jamais au peuple car l’État ne détenait qu’une infime partie des revenus ( moins de 10%). Nous espérons que vous avez suivi le Professeur Mary Teuw Niane dans ses interventions qui disait que l’État du Sénégal a su très bien négocier au point qu’il reste l’actionnaire principal.

Dernièrement, tu t’es attaqué à Mame Mbaye Niang, arguant le fait qu’il a été épinglé par un rapport de l’IGE que tu détenais. Une plainte brandie, tu te rétractes et de la plus vile des manières.

Quelle honte pour quelqu’un aspire à devenir un « chef d’état ». Les exemples font profusion, tellement tu as parlé, dit et dédit.

Ousmane, gérer ta mairie te pose d’énormes difficultés et tu voudrais que nous te confions notre pays? Ta versatilité dépasse l’entendement. Tu dis combattre un système et te fais entourer des gens de ce système que tu utilises pour arriver à tes fins. Celui qui ne te chante pas n’est pas de l’opposition: n’est-ce pas là une dictature démesurée ? Tu as toujours décrié la présence des pays occidentaux sur le sol africain et particulièrement sénégalais ; pourtant le premier partenariat que tu as noué en tant que maire) c’est avec des français. Nous ne comprenons pas!

Revenant sur cette affaire qui te pousse à vouloir te cacher derrière les enfants des autres en les poussant à défier l’autorité étatique, tu voudrais sûrement insinuer que c’est le Président Macky Sall et son gouvernement qui t’ont pris par la main, qui t’ont conduit dans ce salon pour que tes problèmes de reins soient réglés? Adji Sarr, serait-elle une kinésithérapeute pour pouvoir te soigner?

Ne crois surtout pas que les gens qui sortent à ton passage te sont dévoués. Détrompe-toi! La plupart c’est par curiosité, et d’autres comme nous uniquement pour être au fait des dernières sornettes que tu as inventées ( tu as un esprit trop fertile) mais surtout pour voir le visage hideux de la haine, du désespoir et de la contrevérité.

C’est le moment pour toi et tes semblables ( et vous êtes nombreux) d’arrêter de prendre en otage notre jeunesse.

Vous les appelez dans la rue au moment où vous vous barricadez chez vous, les laissant affronter les forces de l’ordre qui ne font que leur travail. Vous profitez de la détresse de ces jeunes ( détresse liée en général à un manque de travail, ce qui est un phénomène mondial ) pour en faire des boucliers et des agneaux de sacrifice. Ousmane (nous t’interpelons car tu es le principal instigateur de ces dérapages notés dans notre pays) si réellement tu étais soucieux de leurs problèmes et préoccupations, tu n’allais jamais les pousser à déserter les lieux où on doit leur inculquer le savoir qui leur permettrait de réussir. Un homme responsable n’apprendrait jamais à un enfant comment dire une chose et son contraire sans vergogne; un homme responsable n’inculquerait jamais à un enfant la pyromanie, le saccage du bien public, le pillage… Un homme responsable » dafay ame loumouy diombe, loumouy rousse ».

Ousmane, ça suffit! Ressaisis-toi si tu disposes réellement d’une once de bon sens! Pourquoi voudrais-tu brûler notre pays? Il faut savoir une chose: LE VOILE POLITIQUE NE POURRA COUVRIR LONGTEMPS LES PYROMANES. Et pour ta gouverne, c’est toi et toi seul qui ira répondre à la justice car » Sweet beauté bimouy nèkh si yaw invité wo kène ».

Bacary Seck

Réseau Républicain d’Information et de Communication