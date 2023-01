Déchéance de Mimi Touré : La réaction de Pape Djibril Fall

« J’ai appris avec surprise et regret, par voix de presse, la déchéance de ma collègue Mme Aminata Touré de son mandat de député. Pour avoir travaillé avec elle comme député non-inscrit, je puis vous assurer que c’est une grande perte pour la 14ème législature en particulier, et pour notre démocratie de manière générale. Cette méthode cavalière aux antipodes de notre époque et de nos exigences d’État de droit et de la démocratie, doit être bannie de la pratique politique au Sénégal. Je suis convaincu que cette forfaiture sera une motivation supplémentaire pour elle de poursuivre le combat démocratique », a réagi Pape Djibril Fall sur sa page Facebook.