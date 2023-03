Bacary Seck : « un vrai leader doit montrer le bon exemple et non inciter au saccage »

« QUAND MA LIBERTÉ VIENT MENACER CELLE DES AUTRES, JE DEVIENS UN IRRESPONSABLE »…

Tristesse ! Désolation ! Amertume !

Voilà les sentiments ressentis quand nous voyons des Sénégalais se réjouir des évènements désolants d’hier ! La nature humaine doit dépasser cette bestialité et cette haine. Des biens publics ont été saccagés ; des biens privés ont été volés. Des êtres humains, nos frères ou sœurs, en ont subi les conséquences allant même jusqu’à la perte en vie humaine. Des enfants ont été privés d’un droit absolu, l’éducation, car retournés chez eux par mesure de prudence.

Et le comble dans tout ça, c’est que des écervelés en ont profité pour diffuser de fausses informations ( photos et vidéos) dans le but soit d’avoir un buzz médiatique, soit de pousser les récalcitrants à se joindre à eux, dans cette volonté inavouée de déstabiliser le pays. Certes, des foyers de tension ont été notés ça là, mais la plupart des images qui ont circulé dans le net ne sont que de la pure intoxication, une manipulation indigne.

Eh bien, sachez que les bus que vous avez détruits, ce sont vos enfants, vos neveux et nièces, vos frères et sœurs, vos tantes et oncles… qui vont en pâtir. Sachez aussi que ces bus, ces biens publics nous appartiennent à tous. Ces biens n’appartiennent pas au Président Macky Sall, ni à l’APR, encore moins à la coalition Benno Bokk Yaakaar. C’est notre argent que vous jetez par la fenêtre, l’argent du contribuable sénégalais.

Les boutiques que vous avez vandalisées, pour en subtiliser les produits, appartiennent à un tiers qui a sué des années pour, hier encore, constater les durs efforts de beaucoup d’années de durs labeurs s’envoler ( ou plutôt dirons-nous voler). Tout ça, au nom de quoi? Au nom d’une tryptique chantée partout et dont la teneur est ignorée par beaucoup : Justice! Liberté! Démocratie!

Que de concepts utilisés par beaucoup qui n’en saisissent nullement la portée!

La justice signifierait-elle laisser quelqu’un ternir l’image de son semblable comme bon lui semble? sans preuve aucune? au nom d’une sacro-sainte liberté d’expression? Cela c’est de la diffamation qui est punie par la loi.

La liberté serait-elle de dire et de faire tout ce que l’on veut? sans se soucier de son voisin, de son prochain ? Nous ne pensons pas car, si cela était de rigueur, ne ne connaîtrions pas ce concept. Et, ne dit-on pas que: « Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres »?

La démocratie devrait-elle être assimilée à de l’anarchie? Quand quelqu’un, au nom de cette démocratie, s’adonne à des actes barbares, ignobles, au et au final nous dit: » On est en démocratie »… c’est dire que cette personne est tout sauf dotée de raison, donc d’intelligence.

La démocratie ne signifie pas défier l’autorité pour commettre des larcins…. La démocratie ce n’est pas manquer de respect à l’autorité étatique… La démocratie ce n’est pas mépriser les institutions ou désacraliser les familles religieuses… La démocratie ce n’est pas insulter les gens à travers les réseaux sociaux… La démocratie… La démocratie est un état d’âme, un comportement, une philosophie qui, au lieu de heurter les gens, les pousse à « réfléchir et de façon très objective » en vue de hisser son pays, sa nation vers les sommets. La démocratie…un concept dont l’essence même est détournée au profit anarchie désinvolte qui, si on n’y prend pas garde, nous conduira vers des ténèbres obscures.

Un leader, un vrai, doit montrer le bon exemple et non inciter au saccage, à l’insulte, au commérage, à la violence… surtout s’il a tort d’avoir terni l’image de quelqu’un. Ces gens que vous traitez de n’importe quel nom sont des pères de famille. Quand vous accusez quelqu’un et que vous ne détenez aucune preuve ( contrairement à ce que vous affirmez), vous devez en assumer les conséquences ; et non utiliser la population pour échapper à la justice.

Il faut raisonner avant de s’adonner à ce genre d’actes que nous qualifierons d’ignobles et barbares, des actes indignes, sauvages même ! Quand le Seigneur vous gratifié d’une denrée extrême rare ( le cerveau), il faut l’utiliser à bon escient et non le pervertir à des fins crypto-personnelles.

Il n’y a vraiment pas de quoi se réjouir quand on saccage ou vole le bien d’autrui ! Pensez un peu aux personnes que vous avez lésées injustement, sous prétexte qu’untel ne doit pas être poursuivi. Nous sommes tous des citoyens sénégalais, nous avons tous une dignité à préserver. Alors, soyez digne et assumez !

Bacary Seck.