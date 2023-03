Dame Mbodj, le Tartuffe de la République

Cet homme, Dame Mbodj, est un vrai tartuffe et nous prend pour des demeurés avec son histoire rocambolesque d’un film hollywoodien et il est grand temps de l’arrêter et qu’il sache que ce peuple est politiquement éveillé et que nul ne peut tromper personne.

Ils sont forts dans la manipulation et la désinformation : Ce sont des techniques de communication qu’ils utilisent pour endormir les gens.

C’est un vrai démagogue et nous savons pertinemment qu’il ment et que c’est le réflexe qui se fait passer comme étant le point d’intelligence.

Les masques commencent à tomber : Dame Mbodj « Ko Yappe ».

Quel scénario ! Osons les mettre au garde à vous !

Imposteur que tu es !

Osons !

René Pierre Yéhoumé Responsable APR Dakar -Plateau,

Président du Moder, Mouvement Pour La Défense de la république