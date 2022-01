Bacary Seck à Mansour Faye : « des mots ne peuvent guérir les maux dont souffre Saint-Louis »

M. le Maire, des mots ne peuvent guérir les maux dont souffre Saint-Louis.

Sillonner les différents artères de la capitale du Nord, communier avec les populations qui, à notre passage, sortent en masse pour nous témoigner de leur soutien et nous exposent tous leurs problèmes et désarrois face à cette équipe municipale qui a fini de jeter en pâture tous leurs espoirs, témoignent à suffisance de l’échec de Mansour Faye en tant que Maire de Saint-Louis.

De Guet-Ndar à Goxu Mbathie, en passant par Santhiaba, Lodo, Sindoné, Bayaal, Guinaw Rail, Balacosse, Darou, Pikine, Diamagueune, Bango, Ngallèle, Corniche, Ndiolofène…. , les populations saint-louisiennes, éreintées de voir leur quartier délaisser, leur ville sombrer dans un recul sans fin, leurs espoirs doucher par des promesses abracadabrantes, viennent à la rencontre du Professeur Mary Teuw Niane, tête de liste communale de la Coalition Ande ak MTN Liggeeye Ndar pour lui témoigner de tout leur soutien.

Certaines de ces populations qui ont vu leur propriété confisquer et octroyer à d’autres personnes par les autorités municipales, parlent avec amertume car ne disposant plus de toit pour loger leur famille. Il s’y ajoute un véritable problème d’assainissement. Pour preuve, hier, à Médina Marmiyal, des flaques d’eau nauséabondes ont campé le décor. Les personnes âgées et les enfants éprouvaient de la peine pour enjamber les briques entreposées et qui servaient de pont.

Au niveau du secteur du transport, les automobilistes et usagers s’offusquent de l’état actuel de la Place Faidherbe qui ne facilite pas les déplacements et qui accentue les embouteillages surtout pendant l’année scolaire. En lieu et place d’un cadre attrayant, ce REG qui leur est servi après près de trois années de travaux et près de huit cent millions dépensés n’est guère enchantant.

Maintenant que les dés sont jetés, le maire sortant et son équipe promettent monts et merveilles aux populations, leur offrant de l’argent, des postes et autres babioles. Après près de huit longues années à la tête de la mairie, aucun programme n’a été pensé, déroulé jusqu’à terme par cette équipe qui compte encore berner les populations en leur demandant une seconde chance. Aucun, et nous pesons bien nos mots! Tout ce dont cette équipe sortante se glorifie ce sont des programmes du gouvernement que l’on peut retrouver partout au Sénégal. Le pavage des artères de Ndar ( blanc et rouge) nous le devons à une société commerciale qui s’est implantée dans la ville il y a peu ( nous tairons le nom pour ne pas faire de la publicité).

Qu’est-ce que l’équipe sortante a fait de concret à Saint-Louis ? À beau se creuser les méninges, à part les maux de tête que trop de réflexions nous donnent, RIEN! D’ailleurs, le Professeur Mary Teuw Niane attend toujours la réponse de Mansour Faye par rapport à cette question: » Donnez-moi un seul projet que vous avez pensé, mis sur pied jusqu’à exécution complète. » Depuis, aucune réponse, le black-out total. C’est dire que le maire sortant même sait qu’il n’a rien fait à Saint-Louis.

M.le maire, ce n’est pas avec des mots que vous pourrez panser toutes les plaies que vous avez occasionnées ! Ce n’est pas avec de l’argent que vous parviendrez à vous faire aimer! C’est le travail qui pouvait vous le permettre.

Personnellement, si nous étions maire de Saint-Louis, nous allions travailler de sorte que nous n’allions pas avoir besoin de battre campagne. Notre bilan le ferait à notre place.

Pour un Saint-Louis AUTREMENT, je m’engage.

Bacary Seck