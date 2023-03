La baisse du prix du loyer est entrée en vigueur au Sénégal. Le ministère du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a publié la liste des tarifs qui font office de barème suivant : Les locataires qui payaient entre 0 et 300.000 francs Cfa, auront une baisse de -15%, pour ceux qui sont dans l’intervalle de 301.000 francs à 500.000 francs -10% et -5% pour ceux qui paient plus de 500000 francs CFA.