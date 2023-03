Réconciliations : Youssou Ndour et El Hadji Ndiaye sur les mêmes ondes

Le patron de la 2STV et celui du Groupe Futurs Médias (GFM), respectivement El Hadji Ndiaye et Youssou Ndour, ont fumé le calumet de la paix ce mercredi. Le Pca de GFM, en compagnie de son fils Birane Ndour, de son frère Ibou Ndour et de son chef de cabinet, Mara Dieng, ont rendu visite à El Hadji Ndiaye dans ses nouveaux locaux, sis à la zone industrielle de Dakar.

Le patron du groupe Origines SA, son fils Abdoul et son épouse Marème Ndiaye les attendaient afin de trouver une solution au différend qui oppose les deux groupes de presse dont le clou a été l’arrestation de Ndiaga Ndour par la brigade de recherche de Gendarmerie suite à un supposé piratage de fréquences sur satellites qui remonte à 2018. El Hadji et Youssou se sont parlés et ont mis leur différend de côté, s’engageant à travailler main dans la main, comme des frères, pour un Sénégal de paix, un Sénégal prospère.

Dans cette affaire, le Directeur de la TFM avait été inculpé et placé sous contrôle judiciaire par le juge du 8e cabinet pour « association de malfaiteurs et utilisation frauduleuse de fréquences ».