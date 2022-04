Bakary Samb pour le retour à la formation politique au sein des partis

Le directeur de Timbuktu Institute, Bakary Sambe, préconise un retour à la formation politique des militants pour renforcer leur culture démocratique et leur sens civique, pour les amener à notamment faire face aux nouvelles manifestations de violence. «Il est vrai que la nature de la violence politique a changé bien qu’elle continue à être une réalité inhérente à la vie politique au Sénégal», a-t-il fait observer à l’ouverture d’un séminaire-débat sur le thème : «Engagement citoyen et prévention de la violence politique».

Cette rencontre se tient à Saly Portudal, à l’initiative de Timbuktu Institute, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. Bakary Sambe, selon L’As, a fait remarquer que de plus en plus, des modes d’engagement citoyen et d’autres émergent au sein de l’espace public, lesquels ne reflètent pas l’esprit démocratique dans le sens où, traditionnellement, les partis politiques donnaient une certaine importance à la formation dans les écoles de partis, à la culture de l’esprit citoyen, au débat démocratique. Avec les réseaux sociaux et la démocratisation de l’accès à l’outil numérique, dit-il, on assiste à la manifestation de nouveaux types de violence qui seraient d’ordre symbolique et qui détruisent des familles et des réputations.