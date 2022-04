Parrainage : Quand Malick Gakou raille Benno Bokk Yakaar

La coalition Yewwi Askan wi (Yaw) est de plain-pied dans la collecte de parrains. Le leader du Grand parti et coordinateur des opérations de collecte à Kaolack a réuni hier tous les responsables des partis de ladite coalition en vue de lancer l’opération dans la région. En marge de la rencontre, El hadji Malick Gakou a décoché des flèches à la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) dontles responsables à Kaolack disent avoir collecté plus de 100 mille parrains dans la région. Malick Gakou demande à la mouvance présidentielle de faire la différence entre électeurs et parrains. Car, à ses yeux, collecter 100 000 parrains alors que Bby a mordu la poussière le 23 janvier dernier est insensé. C’est dire que parrain n’est pas électeur, lance M. Gakou. A l’en croire, la coalition Yewwi Askan wi n’est pas impressionnés par ces chiffres faramineux qui sont totalement en porte-à-faux avec la réalité du terrain. Pour lui, leur coalition n’est pas dans une course au parrainage, renseigne L’As.