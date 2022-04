Mondial 2023 : Le tirage ne se fera pas en Côte d’Ivoire

Les chapeaux et la date dévoilés par la Confédération africaine de football (CAF), il restait le lieu. Les équipes africaines vont être fixées pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023. Ce sera dans moins d’une semaine précisément le 19 avril à Johannesburg, en Afrique du Sud, à 17 h 30 GMT. Sacrés champions d’Afrique au soir du 6 février 2022 et à peine fixés sur leurs adversaires dans la phase de poules du Mondial 2022, les Lions du Sénégal vont repartir à l’abordage, rapporte Emedia.

Le Sénégal chapeaute le pot 1 en tant que tenant du titre et tête de série africaine, en compagnie du pays organisateur, la Côte d’Ivoire et l’Égypte, vice-championne d’Afrique, entre autres grosses cylindrées du continent. Leur succession en passe d’être ouverte, les Lions pourraient retrouver des adversaires des précédentes joutes continentales livrées du 9 janvier au 6 février derniers officiellement appelées CAN Cameroun 2021.

Les deux premiers de chaque poule qui se qualifieront pour la phase finale, programmée du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire, qualifiée d’office en tant que pays-hôte mais qui prendra part aux éliminatoires.

La pression des mondialistes

Rappeler que certaines fédérations qualifiées pour la Coupe du monde 2022, comme la Tunisie, réclamait à l’organisation faîtière un calendrier adapté pour programmer des matchs de préparation en vue des joutes mondiales.

Chapeau 1 : Sénégal, Maroc, Nigéria, Égypte, Tunisie, Cameroun, Algérie, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, RD Congo

Chapeau 2 : Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Gabon, Bénin, Ouganda, Zambie, Congo, Guinée équatoriale, Madagascar, Kenya, Sierra Leone.

Chapeau 3 : Namibie, Guinée-Bissau, Niger, Libye, Mozambique, Malawi, Togo, Zimbabwe, Gambie, Angola, Comores.

Chapeau 4 : Tanzanie, Centrafrique, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Swaziland, Lesotho, Botswana, Liberia – Soudan du Sud, Sao Tomé & Principe.