Ballon d’Or : El Hadji Diouf donne son podium…

A deux mois de la cérémonie du Ballon d’Or France Football, El Hadj Ousseynou Diouf s’est prononcé sur cette distinction qu’aucun footballeur africain (Georges Weah) n’a plus remportée depuis plus de 20 ans.

« Pour moi, ce serait Messi, Van Dijk et Mané, du fait du championnat où ils évoluent », a-t-il dit dans les colonnes du Parisien.

« Je trouve que Sadio Mané a fait une meilleure année que Kylian Mbappé. Il mérite plus le Ballon d’or d’un point de vue personnel et collectif », a précisé l’ancien international sénégalais qui faisait partie des nommés en 2002. « On ne peut pas comparer le Championnat de France et le Championnat anglais. Il y a plus d’efforts à fournir en Premier League qu’en Ligue 1 », a-t-il expliqué, indiquant que Mbappé peut être au moins cinq fois Ballon d’or s’il joue dans un championnat plus élevé.