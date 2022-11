Bamba Ndiaye chante…Cheikh Ahmadou Bamba, le chantre des poètes

Bamba, le chantre des poètes

Bamba Ndiaye a visiblement longtemps baigné dans l’atmosphère des cours religieuses, l’œil parcourant les pages des qasaayid de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, l’oreille prêtée aux voix des aèdes qui portent haut les textes wolofal de Cheikh Moussa Kâ et de Serigne Mbaye Diakhaté. Il a dû psalmodier jusqu’au vertige les litanies sacrées et profondément médité le sens de ces lignes chargées. Ayant bu à satiété à ces sources suaves, Ndiaye, ivre de prêche et de poésie, n’a plus qu’une seule soif à étancher : celle d’écrire.

Humblement et habilement il donne la réplique à ses auteurs préférés. Et en louant le saint et ses chantres, il réécrit à sa manière leurs odes.

En parcourant les pages de ce recueil, l’on voit l’encre mimer les inflexions de voix des diseurs, diwaankat et jàngkat, qui, la main collée à l’oreille, profèrent à plein poumons la parole subjuguante.Le poète est au confluent de l’exaltation et de l’exultation. En extase, il cherche les images aptes à décrire l’éblouissante lumière que propage Lampe-Fall. Le disciple est presque en transe (daanu leer) devant « Le rire Bambamania » qui irradie la cité où s’offrent « Partout des tonnes de joie de victoire ».

Dans la grisaille, les mêmes œuvres lui servent de refuge et de recours. Bamba Ndiaye n’hésite pas à convoquer la plume d’un de ses modèles (« Voici mes mains ») près d’un siècle après la crise économique de 1929, qui avait poussé Serigne Moussa Kâ à appeler au chevet du siècle le fondateur de Touba parti de ce bas monde deux ans plus tôt. Au milieu du désarroi, semé par des fléaux sociaux dévastateurs auxquels venait de s’ajouter la pandémie COVID 19, il demande à l’auteur de « Xarnu bi » de solliciter à nouveau le secours de son maître pour qu’un terme soit mis à la tourmente.

Le poète réussit à allier sobriété et ingéniosité dans cette double célébration du wolofalkat Moussa et de son wasila Bamba :

Baay Musa Ka maa la ko ñaan

Watab dunyaa dellu na paan

Dara doxul xanaay caaxaan

Na Daam depaane xarnu bi.

Il salue aussi délicatement le génie de Serigne Mbaye Diakhaté, une autre figure marquante de la littérature mouride. « Si fou de toi, Océan » sublime le style de celui que l’on surnommait werekaanu Bamba.

Ndiaye tient à les glorifier également en wolof, langue qu’ils ont ornée de perles et de pépites, et honorée en la faisant résonner dans les hauts lieux de dévotion. Dans « Mbégte Ndakaaru », en héritier de ces grands peintres de la société, il se charge de fixer pour la postérité le moment unique qu’est l’inauguration de la mosquée Masaalikul Jinaan :

Àjjumay Masaalikul Jinaan

Keroog laa gis Seriñ bi reetaan

Bàkkaar i Ndakaaru ñoo riñaan

Lépp far doon murid fii Ndakaaru.

Bamba Ndiaye se montre à l’aise dans les sentiers et les labyrinthes du langage poétique. Il coule ses vers dans les rythmes du xiin, tambour accompagnant les zikr des Baay Faal, comme dans les mélodies du luth ou de la cithare.

Lecteur éclectique, il se fait le plaisir d’évoquer subtilement, au détour d’une image ou d’une formule, l’œuvre impérissable de Senghor, de Hugo ou de Roumi. Sur la liste de ses références figure aussi Cheikh Anta Diop. Bamba Ndiaye dédie « La joie de soi » au savant qui n’en est pas moins l’un des premiers chercheurs sénégalais à signaler (dans Nations nègres et culture) la valeur des « monuments littéraires » que produisait le courant du wolofal.

Le poète consacre un hymne au « Réveilleur de soleils », Mamadou Dia, qu’il réhabilite et immortalise. Comme dans une prière, il s’incline devant la probité et le patriotisme de l’homme politique, et la piété et l’érudition de l’intellectuel qui a publié quatre Essais sur l’islam.

Conscient des vertus du verbe, Bamba Ndiaye, après son inspiré premier recueil, Baie talibée, continue de forger et de ciseler des vers évocateurs, animé par le dessein de faire vibrer les fibres de la foi.

Ibrahima WANE