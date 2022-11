Conseil National de la jeunesse : une structure bloquée par des dirigeants illégaux

Renouvellement du Conseil National de la jeunesse, le OUI mais de Pape Malick Ndour

Le mandat des structures de jeunesse est expiré depuis plusieurs années et les dirigeants sont frappés par la limite d’âge qui est fixée à 35 ans. Interpellé sur le renouvellement de ses instances de jeunes comme le Conseil départemental de la jeunesse, le conseil communal de la jeunesse et le conseil local, le nouveau ministre de la jeunesse et de l’entreprenariat Pape Malick Ndour est d’accord sur le principe mais prône d’abord pour une révision des textes en y ajoutant les structures autres que les associations sportives et culturelles et aussi avoir une vision globale qui va prendre en compte les innovations et les intérêts des jeunes qui ne sont pas intéressés par le sport ou la culture.

Et Pape Malick Ndour de dire qu’il va entreprendre des rencontres avec toutes les entités de la jeunesse pour qu’ensemble préconiser un Conseil plus engagé et plus entreprenant avec l’intégration des jeunes entrepreneurs comme les conducteurs de motos communément appelés Tiack tiack..

En tout état de cause, le renouvellement des instances de jeunesse reste une préoccupation au niveau de la base car ceux qui ont vu leur mandat expirer, continuent de représenter leurs pairs dans une illégalité totale.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn