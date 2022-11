Pape Sarr (Duc de Diapal) demande pardon au Pr Nzouankeu

Professeur Jacques Mariel NZOUANKEU, Professeur de Droit à la retraite et Directeur de la Revue des Institutions Politiques et administratives du Sénégal

Je demande pardon au professeur Nzouankeu ! On s’est trompé mon Lion et moi

Par Pape Sarr (Duc de Diapal)

Avoir la lucidité d’accepter qu’on a tort est une marque de grandeur dit-on, alors je dois demander pardon au Professeur Jacques Mariel Nzouankeu qui a vu avant les autres que notre article 27 tel qu’il est libellé ne règle pas l’histoire des 2 mandats du Président de la République. Puisque la constitution nouvelle ne parle que de la date de 5 ans et que Macky SALL n’en a fait qu’un seul, alors une troisième candidature pour un deuxième mandat de cinq ans lui est parfaitement loisible et possible.

Après troisième candidature ne rime pas forcément avec troisième mandat si tant est que c’est le peuple qui donne mandat après validation par une élection libre et démocratique. Oui je me suis trompé croyant à tort que toutes les gesticulations du professeur à l’époque ne procédait que d’une interprétation juridistique et non juridique de la constitution par un retraité en mal d’existence. J’ai alors écrit « Zouankeries et autres vieilleries juridistiques » dont le ranking pour ce texte reste encore très opérationnel sur Google.

Oui je demande pardon parce qu’il ne s’agit pas du tout de vieilleries et d’élucubration mais d’une interprétation lucide du droit. J’avais cru comme mon Lion aux deux mandats de 7 et de 5 ans comme dans les kaabars d’une prière de l’Aïd ou la première série fait de 7 Allahou Akbar contre 5 à la deuxième série. Oui je l’ai entendu comme ça et j’ai été moi aussi conforté par la fameuse phrase disant en français clair et intelligible même pour les nuls :

« Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ». Je demande sincèrement pardon au professeur Nzouankeu et aux followers Sénégalais qui suivent et lisent mes posts et autres contributions sur Facebook et ailleurs sur la toile. Nzouankeu a dit vrai, mon Lion et moi on s’est trompé. Cela ne change rien cependant à la volonté ferme du Président Macky SALL de limiter les mandats à deux de 5 ans dorénavant pour ce pays, sans préjudice cependant pour le droit des générations futures à décider de ce qui sera bon pour elles.

Aucune clause d’éternité ne peut permettre à qui que ce soit d’imposer une position définitive et inamovible sur ces questions de société que notre contrat social revisitera à un moment où à un autre en fonction du contexte et du temps. Je sais que mon Lion reste de bonne foi et qu’il écoutera juste le conseil constitutionnel pour se décider à continuer ou à laisser la place. Quoiqu’il arrive, après Macky SALL il sera très difficile pour moi de trouver un mentor. Un brillant petit frère AET reste le seul espoir capable de me faire courir derrière un candidat, mais ce dernier peine à se positionner, encore alors que lui seul à ce stade, me semble pouvoir faire l’affaire.

Sinon la seule posture pour garantir le chemin de l’émergence en 2035 est de reconduire Bour Guédé ou de me laisser la place parce que je serais moins enclin à me laisser ceinturer par des neddoko-bandits parasites et incompétents. Je suis certain de bien savoir marcher vers l’émergence en continuant le travail déjà si bien mené.

Mon Lion est de loin le meilleur Président depuis que Ndoumbélane est une République, mais il est victime d’un « weur ndombo » magistral opéré par des faucons et voyous de la République prêts à tout pour exister et profiter encore longtemps du gâteau. Il faut bien se dire que ces parasites menacent même l’atteinte de l’émergence dans les temps comme ils ont retardé l’atteinte de l’accès universel à l’eau, à l’électricité et au numérique pour 2025. On le sait que c’est désormais impossible comme l’a été l’autosuffisance en riz en 2017.

Ils ont été bien aidés en cela par la crise sanitaire du coronavirus et tous les chocs exogènes de ces temps de crise planétaire, mais il y’a aussi eu beaucoup trop de carences d’impréparation et de pertes de temps. L’équation est très simple pour ce pays, Dieu dans sa bonté infime nous débarrassera proprement d’un Samba Yakatan qui s’est fourvoyé tout seul dans la luxure et la lubricité des âmes fébriles. Oscar SIERRA sera bientôt muselé pour un bon moment, la punition divine s’abattra forcément sur ce gus qui fait dans le sang, le mensonge, la terreur et le viol.

Ce pays a besoin d’homme de valeur, intacte et non puéril. La complexité du monde est difficilement appréhendable sereinement par nos pays pauvres et endettés qui ont suivi des chemins de croix et qui reçoivent de plein fouet les chocs exogènes de toute sorte. Alors ce n’est pas dans un climat de haine, de bagarres, de mensonges, de machinations et autres manipulations de toutes sortes que nous allons avancer mais plutôt dans un environnement de réflexion, de calme et d’organisation pour tirer notre épingle du jeu après ces nouvelles dotations de dame nature en termes de pétroles, de gaz, d’or et de zircon.

Dieu est avec nous et malgré la douleur de ces cris et autres perturbations des oisifs errants, le peuple doit serrer les dents et faire face à cet axe du mal interne qui nous perturbe, pour un Xeexal Sénégal sans peur et sans faiblesse.

Je présente mes sincères excuses à Nzouankeu le plus béninois des Sénégalais qui aura même droit à une carte de résident d’honneur à Diapal SARR pour l’acceptation de mon pardon à son endroit. Il a eu raison comme le Professeur Babacar Gueye, mon cher ancien, mais également toutes les personnes comme Samba Yakatan lui-même ou Barthélémy le farfelu qui a même osé dire que les combats contre la troisième candidature de Wade n’étaient que du dialgati politicien. Comme ce rustre est sans vergogne, il se prépare à réfuter la thèse qu’il avait défendue.

Longue vie à Nzouankeu ! A présent mon Lion devra nous dire à temps voulu et sans pression aucune, s’il y va ou pas, parce qu’il en a parfaitement le droit. Moi aussi d’ailleurs et que tout le monde se le tienne pour dit. A bon entendeur

Pape SARR

Duc de Diapal