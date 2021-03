Adama Gaye descend le Duc étourdi…Pape Sarr

Je ris à gorge déployée en lisant le texte d’un certain Pape Sarr dit Duc de Diapal que je ne connais ni d’Adam ni d’Eve. Et qui, sur Xibaaru, m’accuse d’être jaloux parce que j’ai critiqué l’anniversaire de Mbow.

Triste. Je connais Mbow mieux que lui et ceux qui s’agitent. Si Iba Der Thiam ou Léon Boissier Palun, qui ont vécu avec moi, les moments les plus cruciaux de Mbow à l’UNESCO, étaient encore en vie, ils auraient pu témoigner que je sais de quoi je parle.

Mes critiques, pour lourdes qu’elles soient, traduisent les faits et la stricte vérité.

Si vous ne savez pas quelle fut ma posture à la prison de Rebeuss ou je fus lâchement et illégalement jeté parce que Macky SALL a peur de moi, je vous donnerai gratis mon livre Otage d’un État et vous aurez une idée plus précise de la manière dont j’ai tenu tête à mes ravisseurs !