Lass Badiane : « La justice est libre et indépendante »

LA JUSTICE EST LIBRE ET INDÉPENDANTE…Par Lass Badiane

Une atmosphère survoltée se développe dans le milieu politique depuis quelques semaines autour du travail de la Justice.

Les uns prétendent qu’il est instrumentalisé par l’Exécutif.

Celui ci réplique, qu’il soutient la liberté d’action des magistrats.

En réalité, la Justice n’encourt pas plus les reproches outranciers qui lui sont faits qu’elle n’a pas besoin de soutiens d’où qu’ils viennent.

La Justice est rendue à son nom propre et nul ne peut s’y soustraire.

Le travail des magistrats n’a pas à être commenté.

Les magistrats suivent leur rythme en toute indépendance sous le seul contrôle des juridictions supérieures, de même qu’ils ont le devoir de ne pas s’engager dans le débat politique.

Une candidature à une élection présidentielle, ou la défense d’intérêts personnels, n’autorise pas à des prétentieux de jeter la suspicion sur le travail des magistrats, à créer un climat de défiance incompatible avec l’esprit républicain, et pire encore à lancer des accusations extrêmement graves contre d’honorables magistrats et plus largement nos institutions.

Si vous voulez la place du président de la République, présentez vous à l’élection présidentielle, essayez de convaincre nos compatriotes d’ici et d’ailleurs, de vous élire démocratiquement à la magistrature suprême, mais il ne cédera pas !

Il détient la légitimité démocratique.

Ces magistrats sont des pères et mères de famille qui se basent sur le droit, rien que le droit, pour faire leur travail.

Personne ne voudrait voir ses parents traités de « corrompus » donc il faut que ces politiciens sachent raison garder et vouent du respect envers nos institutions et les personnes qui les incarnent.

C’est un devoir de responsabilité !

Quand une décision de Justice vous est favorable, vous applaudissez et quand elle vous est défavorable, vous insultez.

N’ayez pas l’esprit plat comme un trottoir !

La récupération politique de ces morts ajoute à l’horreur de ces morts elles-mêmes, et la nausée vient devant le spectacle de tant de lâcheté collective face aux desseins de ces extrémistes : conquérir les esprits et les cœurs pour plus facilement s’emparer du pouvoir.

À ce terrible jeu, il n’y aura que des perdants.

LASS BADIANE PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM / CONSEILLER MUNICIPAL/SECRÉTAIRE ÉLU BBY COMMUNE DE GRAND YOFF