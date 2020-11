Rewmi de Bambey réitère son engagement à Idrissa Seck

Le REWMI département de Bambey félicite et réitère son engagement au Président Idrissa SECK et au parti rewmi.

Le Coordonnateur départemental et l’ensemble des responsables communaux, militants et sympathisants du département de Bambey adhèrent et font entièrement confiance au leader du parti Rewmi pour son choix de répondre présent à l’appel de la Nation.

Nous sommes foncièrement attachés aux valeurs de la République et face à cette situation un peu difficile que traverse le Sénégal ,aucun fils du pays ne doit rester insensible.

Le Rewmi département de Bambey félicite et encourage également les frères Yakhoba Diatara et Aly Saleh Diop nommés respectivement Ministre de L’économie numérique et des télécommunications, ministre de l’élevage et de la production animale.

Docteur Assane Ndiaye coordinateur départemental de Bambey.