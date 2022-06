Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly est placé sous mandat de dépôt pour les délits de diffamation, diffusion de fausses nouvelles et offense au Chef de l’Etat. Une arrestation que dénonce la coalition Wallu Sénégal. Mamadou Lamine Diallo et ses camarade exigent la libération sans délais du parlementaire.

« La grande coalition Wallu Sénégal s’interroge sur la prompte attitude de la justice à l’encontre de l’opposition en laissant vaquer Ameth Suzane Camara dont les propos d’appel au meurtre d’opposants sont explicites et très graves. Wallu Sénégal marque son désaccord politique sur tous ces propos indécents et exagérés d’où qu’ils viennent et en appelle à la raison de tous les acteurs politiques », lit-on dans ce communiqué parvenu à Xibaaru.

« Ces dérives ne font que assombrir la vraie question de l’organisation d’élections législatives transparentes, justes et équitables dans la paix et la stabilité, qui, pousseront le régime finissant de BBY à la cohabitation, leur véritable hantise. La grande coalition Wallu Sénégal demande la libération immédiate de l’Honorable député et l’arrêt de toutes poursuites », ajoute le document.