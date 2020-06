Bara Ndiaye aux Jeunes de l’APR : « Sortons du piège de l’authenticité »

Lettre à la vaillante jeunesse de l’Alliance Pour la République : Chassons les filous et sortons du piège de l’authenticité

Mes chers camarades,

L’incursion inattendue du coronavirus dans le quotidien des Etats a été durement ressentie à l’échelle planétaire. Son caractère brutal et imprévisible a été à l’origine de la situation d’impréparation qui a causé des dégâts dans tous les pays du monde. Chez nous, au Sénégal, dès l’apparition du premier cas, Monsieur le Président de la République, Macky SALL a pris les bonnes décisions. Il a pris en main la situation en ne sous-estimant pas l’ampleur du risque mais surtout faisant preuve de discernement en ne prenant aucune décision exposant ses concitoyens à la panique qui s’est emparée de l’humanité. Il a ainsi dissipé les angoisses et les peurs par la prise de mesures de très haute portée sociale et d’initiatives permettant à nos entreprises nationales d’être résilientes face aux ruines peu quantifiables de ce virus fou. C’est le lieu de féliciter vivement Monsieur le Président de la République pour son courage et son leadership sans lesquels, toutes ces décisions murement réfléchies et adossées à une forte adhésion de toutes les couches de la société, n’auraient permis de maitriser les impacts de la pandémie.

Chers camarades,

Après trois mois de lutte acharnée face à cet ennemi vicieux et ravageur, nous ne pouvons faire l’économie d’une évaluation exhaustive et sans complaisance de notre gestion de la pandémie pour dresser les grandes lignes de ce que devrait être l’après Covid-19 sachant qu’il y’a eu un avant Covid-19.

« Un après Covid à gérer avec une équipe sans filous ni renégats et engagée à mettre en œuvre la vision de l’homme Macky SALL… »

Chers camarades,

La gestion de cette phase de relance de l’économie se fera, à n’en point douter, avec des hommes et des femmes dignes de confiance, engagés et exerçant leur mission en dehors de tout agenda personnel. L’absence d’engagement et la filouterie de certains membres de l’actuel gouvernement ont été à l’origine des quelques échecs et de scandales de nature à entacher la gouvernance vertueuse et participative du Président Macky SALL sanctionnée, il y a juste un an, par sa brillante réélection. La gestion de l’après Covid requiert le renouvellement de notre engagement et de notre adhésion sans calculs à la vision de Monsieur le Président de la République déclinée dans le PSE dans sa phase 2.

Le succès de cette phase post-Covid-19 devrait reposer pour le Président Macky SALL, sur une consolidation de sa démarche d’ouverture à toutes les forces progressistes du pays pour fédérer toutes les énergies positives capables d’asseoir durablement un climat de stabilité pour le retour rapide au niveau de croissance d’avant Covid-19.

« Rompre avec le discours sur l’authenticité… »

Chers camarades jeunes de l’APR,

Georges Bernanos nous enseigne, je le cite « c’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale, quand celle-ci refroidit, c’est tout le reste du monde qui claque des dents » fin de citation.

Si nous voulons jouer notre rôle d’épine dorsale du parti, il nous faut nous libérer du diktat et de l’influence nocive de certaines forces tapies dans l’ombre et manipulant de manière courageusement anonyme des jeunes avec comme discours : il faut dénoncer la nomination des transhumants. Depuis quelques jours, ce débat inopportun et pernicieux sur fond de fronde autour de la promotion de supposés transhumants est posé par de jeunes camarades dont l’engagement et la fidélité au Président Macky SALL n’ont jamais été pris à défaut, il faut le reconnaitre. Seulement, un tel sujet sans valeur ajoutée à notre action, risque de dérouter certains d’entre nous, si toutefois ils continuent à se fier à des adultes qui mènent un combat d’arrière-garde. Parler de « promotion des nouveaux au détriment des authentiques » est une approche réductrice, ringarde et surement sans apport.

Ce discours qui ne prouvera que vanité et sectarisme, est en total opposition avec le style de Macky SALL qui est fondé sur l’ouverture et le partage. Il nous est tous arrivé d’être naïf à ce sujet, moi y compris, mais notre petite expérience dans la gestion du pouvoir nous a suffisamment prouvé qu’on ne peut gouverner seul, surtout quand on n’a point gagné seul. Réalisme et objectivité.

Macky SALL n’est pas un traitre pour trahir. Il n’a jamais trahi. Il ne trahira jamais. Il n’est pas un chef de clan pour ne traiter qu’avec les gens de son parti. La patrie est sa raison de vivre. Il l’entretient avec toutes parties qui peuvent servir.

Ceux qui ont été testés à différentes stations de responsabilités sans résultats probants doivent accepter de passer la main à d’autres. Notre authenticité, à mon avis, réside dans notre capacité à rester fidèles au discours fondateur du 1er décembre 2008.

Chers camarades,

Nos adversaires sont ceux qui travaillent contre nous. Ils sont dans l’opposition, c’est moins grave et à la limite normale. Ils sont dans le parti et dans l’Etat, et c’est là où se situe le problème. Là où le bât blesse.

L’heure est venue de leur faire comprendre que nous ne combattons que derrière Macky SALL, que nous n’obéirons qu’à ses mots d’ordre. Toute autre perspective ne saurait nous engager.

J’espère, chers camarades, que vous avez compris qu’il n’est pas question pour moi de donner une quelconque leçon, mais juste un appel militant à l’endroit de frères et sœurs dont l’engagement pour la même cause ne souffre d’aucune ambiguïté. Les victoires actuelles et futures se gagnent ensemble dans l’engagement sincère. Sans arrières pensées, sans petits calculs, sans petites querelles.

Je vous prie de recevoir, chers camarades, mes salutations militantes.

Bara Ndiaye