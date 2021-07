Bargny demande la délocalisation de la centrale à charbon

Une centrale à charbon au cœur de ma paisible communauté de Bargny du Sénégal…Par Medza Ndoye

Comme j’ai l’habitude de le dire c’est salutaire quand l’État du Sénégal veut combler son déficit énergétique mais faut-il décimer Bargny, une population de plus 70.000 âmes en plus cette centrale à charbon ne respecte pas ni les dispositions expresses et de la constitution à son 44 mais aussi de l’article L13 du code de l’environnement et non plus les engagements internationaux du Sénégal vis à vis de la rigueur des résolutions des Cops antérieures.

Remarque

Avec la citoyenneté de cette centrale à charbon à ce niveau urbain , l’équilibre économique de la communauté de Bargny sera relativement agressée plus de 1000 mères de famille appuyée d’une forte main d’œuvre masculine composée de charretier et de porteur de caisse de poisson et autres sont menacés de perdre leurs statuts de Chargé de l’équilibre économique de la communauté de Bargny.

Mr le Président Macky Sall, cette centrale à charbon constitue une menace avérée pour la santé publique et va contraindre des milliers de personnes au chômage.

Nous communauté de Bargny nous exigeons sa délocalisation

Medza Ndoye

Artiste activiste environnementaliste

Entrepreneur social et culturel