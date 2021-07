Urgent : Les parents d’une fille grièvement blessée appellent Bougane à l’aide

Une jeune fille est entre la vie et la mort à l’hôpital régional de Thiès. Dans un post sur Twitter une bonne volonté appelle le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, à l’aide.

« Je reviens de l’hôpital régional de Thiès, une fille de 9ans est tombée d’un arbre et s’est brisée la colonne vertébrale. Elle y est depuis plus de 10 jours, les médecins refusent de la toucher parce que sa famille n’a toujours pas réussi à réunir les 800.000f qu’on leur a demandé. La vieille avec qui elle était m’a dit qu’elles viennent de Gossass, et depuis qu’elles sont là on ne fait que la donner du fer. Elle est là-bas couchée dans son lit avec une perfusion et ne cesse d’agoniser. J’ai proposé à la dame d’aller voir BOUGANE », a-t-il écrit sur le réseau social.