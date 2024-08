Bargny : Une trentaine de maisons englouties par l’érosion côtière

Bargny, une ville côtière située au Sénégal, fait face à une crise environnementale majeure due à l’érosion côtière. Ce mois de Septembre en une journée une trentaine de maison englouties par la mer des familles vivants dans la promiscuité et le chagrin

Cette érosion est causée par une combinaison de facteurs naturels et anthropiques, notamment le changement climatique, l’élévation du niveau de la mer, et les activités humaines comme l’extraction de sable et la construction non planifiée.

Les conséquences sont alarmantes : perte de plages, destruction de maisons, menace des infrastructures locales, et perturbation des activités économiques, notamment la pêche et le tourisme.

Les vagues de plus en plus fortes et fréquentes rongent les côtes, provoquant un recul significatif du rivage. Chaque année, des maisons sont englouties par la mer, forçant de nombreuses familles à abandonner leurs maisons et leurs terres.

Cette situation crée un sentiment d’insécurité et de précarité croissant parmi les habitants de Bargny.Pour lutter contre ce fléau, plusieurs solutions durables doivent être envisagées :

Construction de structures de protection La mise en place de digues, de murs de protection et de brise-lames peut aider à réduire l’impact des vagues sur les côtes. Cependant, ces structures doivent être bien conçues pour ne pas aggraver l’érosion ailleurs.

Reforestation des mangroves

Les mangroves jouent un rôle crucial dans la stabilisation des sols côtiers et la protection contre les tempêtes. Leur replantation et protection peuvent fournir une barrière naturelle contre l’érosion.

Relocalisation planifiée

Pour les zones les plus vulnérables, la relocalisation des populations vers des zones moins exposées peut être nécessaire.

Cela nécessite une planification et un soutien adéquats pour garantir que les communautés déplacées puissent reconstruire leur vie dans de bonnes conditions.

Gestion intégrée des zones côtière

Une approche holistique impliquant la participation des communautés locales, des autorités et des experts est essentielle.

Cela inclut la réglementation des activités humaines, comme l’extraction de sable, et la promotion de pratiques durables.

Sensibilisation et éducation

Informer les populations locales sur les causes et les conséquences de l’érosion côtière et les impliquer dans les efforts de conservation est crucial pour assurer le succès des mesures prises.

En adoptant une combinaison de ces solutions, Bargny peut non seulement atténuer les effets de l’érosion côtière, mais aussi renforcer la résilience de ses communautés face aux défis environnementaux futurs.

Nous lançons appel aux autorités de réagir avant que le pire se produise

Medza artiste Ecologiste entrepreneur social et culturel