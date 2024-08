Distribution de l’eau : Sen’Eau annonce des perturbations…ce jeudi

L’entreprise en charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et pré -urbaine (Sen ’Eau) porte à la connaissance des Dakarois que des perturbations seront notées jeudi dans le service de distribution d’eau potable à Dakar et sa banlieue ainsi qu’à Rufisque et environ.

Pour cause, selon le communiqué de ladite société, « des travaux de renouvellement d’équipements stratégiques de la conduite d’adduction du Lac de Guiers n°1 seront effectués le jeudi 22 août 2024 à partir de 15 heures ».