Lamine Diakhaté : «Et si la diaspora choisissait ses députés…»

Et si la DIASPORA sénégalaise choisissait ses propres 15 députés de la future Assemblée Nationale ?

Nous allons inéluctablement vers la dissolution de l’Assemblée nationale du Sénégal actuelle car le nouveau pouvoir fraichement élu, cherchera à garantir une majorité parlementaire pour mener à bien son PROJET et ainsi éviter des bras de fer ou des motions de censure qui pourraient renverser le gouvernement du tout puissant 1er ministre du Sénégal Ousmane SONKO.

Depuis le référendum du 20 mars 2016, les Sénégalais établis à l’étranger, peuvent désormais élire des émigrés qui les représenteront dans l’hémicycle. Cependant les PARTIS POLITIQUES légalement constitués avec leurs états-majors (pour ne pas dire le Secrétaire Général du parti ou le Président du parti) ont leur droit de véto et de CHOIX ABSOLU sur les candidatures où la TRANSPARENCE laisse souvent à désirer.

Nous vivons une nouvelle ère POLITIQUE et le mot le plus redondant depuis le 24 mars 2024 est le mot RUPTURE. La DIASPORA a toujours œuvré dans ce sens jouant les 1er rôles dans la contestation politique, les 1er rôles pour décrier les injustices et la mal gouvernance dans les réseaux sociaux, les 1er rôles dans les combats économiques pour revitaliser leurs communes d’origine surtout pour ceux qui viennent des villages et de certaines villes des profondeurs du Sénégal, les 1er rôles pour apporter leurs contributions dans des catastrophes naturelles du pays comme les inondations etc. etc…

Au-delà de participer pour plus de 1000 milliards de FCFA (près de 1.5 milliards d’euros) par an à l’économie nationale, nous pouvons porter à bout de bras des partis politiques et notre président de la République Bassirou DIOMAYE FAYE et le 1er ministre Ousmane SONKO peuvent en témoigner à travers les militants et sympathisants de PASTEF champions de levées de fonds en des temps records.

Donc la diaspora est un maillon fort de la vie POLITIQUE et ECONOMIQUE du pays et nous devons arracher notre indépendance pour continuer dans cette voie de RUPTURE.

Les Sénégalais de la DIASPORA et les militants doivent REFUSER de servir seulement de pourvoyeurs de Fonds ou de voix pour les leaders de PARTIS POLITIQUES qui pour la plupart, nous sollicitent sans relâche en période électorale et une fois les élections finies, ils ne répondent plus aux appels et très rarement aux messages WhatsApp, se permettant même de se déplacer dans la localité où vous êtes leur propre représentant sans que vous le sachiez. La courtoisie et l’élégance font parties des bonnes manières de camaraderie et en plus aucune autorité sénégalaise ne passe inaperçue dans les capitales ou les grandes villes de la DIASPORA.

Nous sommes la 15ème région du Sénégal avec une grande puissance de mobilisation au-delà de notre seule carte de vote car la plupart des membres de nos familles, que cela soit ici ou ailleurs, n’ont aucun problème à suivre nos consignes de vote en tant que prescripteurs privilégiés.

Nous devons pouvoir mettre en avant des CANDIDATURES INDEPENDANTES basées sur une représentativité au niveau des Associations ou DAHIRAS ACTIVES et reconnues et organiser également des PRIMAIRES dans les structures Politiques ou coalition de PASTEF, PUR, TAKHAWOU Sénégal, APR, REWMI, AGIR, PDS Gueum sa bop, République des Valeurs … Ainsi les députés issus de la DIASPORA seront bien armés de leur légitimité pour :

* Rectifier par exemple cette hérésie du redécoupage électoral depuis les années 2000 qui est le fait de rattacher Avignon, Nîmes ou la Corse à Paris au lieu de Marseille

* Se battre pour la levée de l’interdiction d’envoyer des VOITURES de plus de 8 ans au Sénégal car les Modou-Modou souffrent de cette mesure injuste et injustifiée.

* Faire des propositions pour le rapatriement des corps, ouvrir de vraies permanences juridiques dans les consulats pour assister nos concitoyens en prison ou qui se font assassiner

* impulser des conventions pour la portabilité de l’ASPA (Aide de solidarité aux personnes âgées) pour nos concitoyens à la retraite qui ont désormais l’obligation de rester 9 mois en France

* Accompagner nos compatriotes ou des partenaires qui veulent investir dans des secteurs porteurs pour notre pays en leur donnant toutes les informations utiles.

* etc… etc…

Lamine DIAKHATE, Patriote du Sénégal

Un esprit libre et engagé vivant à Marseille.