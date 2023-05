Barth et Sonko : ça se gâte entre les deux

Barth et Sonko : Deux leaders impétueux

Tous deux quadragénaires, l’un né en 1974, l’autre en 1975, opposants sérieux au régime de Macky, Sonko et Barth sont les nouvelles figures de la vie politique sénégalaise tant rêvées par les jeunes.

« Tous les deux sont fougueux, ils ont le verbe haut et ils formulent contre le pouvoir des critiques sans concession » disait le journaliste Alassane Samba Diop à l’endroit de ces deux leaders à la fois impétueux et tempétueux.

Deux frères aux destins opposés

Toutefois, malgré leurs nombreuses similitudes, Barth et Sonko ont eu des parcours tout à fait différents. L’un brillant étudiant mais réservé, devenu fonctionnaire des impôts et domaines fut propulsé du jour au lendemain devant la scène politique sénégalaise. Barth, fils de Jean Paul Diaz « gaïendé » était destiné à suivre les pas de son père dès son plus jeune âge, on sait d’ailleurs pour sa part d’où il tient son caractère impétueux. Conscient d’avoir eu un vécu différent de celui de Sonko, il se dit lui-même être « un pur produit des jeunesses politiques du parti socialiste ».

Le début de la fin ?

Le forum de l’économie sociale et solidaire tenue sous le magistère de Barth commence à faire couler beaucoup d’encres quant à l’avenir du « duo de choc ». Les poignées de mains cordiales ainsi que les accolades chaleureuses entre Barth et l’ennemi (Macky Sall) ne semblent pas être du goût de certains. Le boycott des conseillers municipaux membres de Pastef est-il le début d’une mésentente entre les deux « frères » ?

Sont-ils eux aussi atteints du syndrome Dia-Senghor ? L’avenir nous en dira plus !

Fatima Sédar Gueye