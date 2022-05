Barthélemy Dias risque d’être démis de ses fonctions si…

Selon l’ancien gouverneur Mbagnick Ndiaye, le maire de Dakar, Barthélemy Dias, risque d’être démis de ses fonctions, « s’il ne revient pas sur sa décision nommant deux conseillers techniques à la mairie de Dakar qui sont le capitaine Seydina Omar Touré et l’activiste Guy Marius Sagna ». D’après l’ancien chef de l’Exécutif régional de Saint-Louis, il y a un décret qui organise tout et aucun maire ne peut et ne doit aller en son encontre.

« Il y a un décret de 2020. C’est le décret 2020-30 qui fixe l’organigramme des mairies, des communes, des chefs-lieux de région et des mairies de ville. Cet organigramme décrit le nombre de postes qu’il faut pourvoir et la qualité des agents. Tout maire qui va à l’encontre de ce décret court des risques d’être démis de ses fonctions, carrément d’être destitué, parce qu’on ne peut pas contredire un texte de la République, tel qu’un décret, tout en étant maire. C’est dire simplement que les maires des communes, chefs-lieux de région et les maires de ville ne peuvent pas se permettre de recruter à l’encontre de ce décret n’importe quand, n’importe comment et n’importe qui. Le décret est pris en application de la loi 2013-10 portant Code général des collectivités territoriales. Donc, s’il ne revient pas sur sa décision de recruter ces deux agents-là, il court des risques d’être démis de ses fonctions », a expliqué l’ancien gouverneur Mbagnick Ndiaye sur les ondes d’iRadio, repris par Seneweb.