« Barthélémy Dias va échouer comme son père » selon…

ABDOULAYE KHOUMA RECADRE BARTHÉLEMY DIAS

« Comme son père, il va échouer dans sa tentative de déclencher une guerre interreligieux » »Guy Marius Sagna est en prison parce qu’il est catholique ». Telle est la folle déclaration, aussi dangereuse que subversive, faite par le tonitruant politicien, Barthélémy Dias, dans une énième et veine tentative de perturber la cohésion sociale du Sénégal.

Pourquoi la famille Dias cherche-t-elle à mettre le feu entre chrétiens et musulmans dont la cohabitation au Sénégal fait école dans le monde entier? Cette question mérite d’être posée, parce qu’au lendemain de l’arrestation de Dias fils pour outrage à magistrat dont il s’est rendu coupable au lendemain de la condamnation du Maire de Dakar, Khalifa Sall, en avril 2018, Dias père avait, lui aussi, essayé de susciter la colère de toute la communauté Catholique du Sénégal par ses grosses déclarations de pyromane. « Ces magistrats ont offensé tous les chrétiens du Sénégal, tous les fils de Jésus. Il faut être sans culture et un ignorant pour arrêter un catholique le jour du vendredi saint », avait crié Jean Paul Dias. Mais, fort heureusement, la maturité de cette communauté religieuse et l’ancrage du dialogue islamo-chrétien sont des socles inébranlables de notre cher Sénégal.

C’est la preuve de l’échec des pyromanes multirécidivistes. Ce n’est pas un nain politique dont l’influence ne dépasse pas l’ombre de Baobab qui réussira à saper les fondamentaux sociaux de notre pays. Que Barthélémy Dias se le tienne pour dit: aucun justiciable, quel que soit sa confession religieuse, ne peut influencer la justice sénégalaise. Que l’on soit catholique, musulman ou même athée, la loi s’applique de la même manière pour tous. Parce que nous sommes : UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI…

D’ailleurs, ce que Barthélémy Dias ne dit pas volontairement, c’est que, comme lui, Guy Marius Sagna est un récidiviste. S’il est maintenu en prison, alors que les autres contrevenants à l’arrêté Ousmane Ngom sont aujourd’hui libres, c’est parce qu’il est à une énième récidive.

Laissons la justice faire son travail…

Laissons la cohésion sociale loin des contingences politiciennes…

Laissons la croyance de nos concitoyens hors du débat politique…