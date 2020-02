Barth, sachez que l’emprisonnement de Guy affecte tous les citoyens épris des valeurs de justice et de liberté y compris que ses conditions de détention demeurant injustes et inhumaines sont décriées et dénoncées quotidiennement par l’opinion nationale et internationale.

Comme constaté, les sénégalais chrétiens comme musulmans, ne cessent de réclamer sa libération à travers des manifestations et en toute symbiose.

Je suis pour autant très gêné pour devoir vous préciser que Guy Marius en tant que porte flambeau d’une jeunesse africaine qui s’émancipe, mène un combat citoyen au profit de tout un peuple sénégalais.

Son combat transcende les clivages politiques et religieux donc son emprisonnement doit plutôt interpeller tous les sénégalais et tous les foyers religieux et non particulièrement l’église catholique.

Votre déclaration demeurant fractionniste, vous ne pouvez résumer le symbole Guy à sa religion.

Cette façon d’interpeller l’église indispose les sénégalais.

Signé le président

M Blaise Pascal Cissé