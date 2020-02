Alioune Moreau Diallo se positionne pour la mairie de…Bambey

SITUATION POLITIQUE TENDUE A BAMBEY : FORCE ONE SE POSITIONNE POUR LA MAIRIE, HAUSSE LE TON ET BANDE LES MUSCLES

Dans sa stratégie de conquête du terrain politique, de massification et de redynamisation de ses troupes, le mouvement Force One Bambey Thia Kanam a tenu ce week- end une assemblée générale extraordinaire au quartier DVF ( Derrière la voie ferrée ). La rencontre qui a eu les allures d’un meeting a vi converger les nombreux militants et sympathisants (en majorité des femmes) venus de tous les quartiers de la commune. L’analyse de la vie politique de Bambey, le positionnement d’un mouvement considéré comme l’entité politique la plus imposante, l’interpellation directe du président Macky Sall sur les contradictions internes au sein de l’APR, ont constitué les centre d’intérêt d’une rencontre où le ton a été haussé.

Le repositionnement sur les startings- blocks dans la perspective des prochaines élections locales, la déclaration renouvelée de la candidature du mouvement et de son leader Alioune Moreau Diallo, pour postuler au fauteuil municipal, une meilleure considération du mouvement de la part de la direction nationale de l’APR, la promotion au plan administratif des cadres du mouvement, ont été formulés à haute et intelligible voix. Par des militants et des responsables qui n’ont passé par aucun détour, pour interpeller directement leur mentor, le président Macky Sall, devant redresser la barre, avant qu’il ne soit trop tard.

Le leader de Force One Bambey Thia Kanam Alioune Moreau Diallo a eu à donner le ton, de manière ferme et sans équivoque « Depuis 2012 où nous avons largement contribué à donner la victoire au président Macky Sall, nous continuons de plus belle, à œuvrer de manière permanente, à la victoire de l’APR, de la coalition Benoo Bokk Yaakaar et du président Macky Sall. Toutes les consécrations du camp présidentiel portent notre empreinte, jusqu’au dernier scrutin présidentiel où notre mouvement a engrangé le plus de parrain lors des opérations de parrainage. Et cela, malgré les coups bas, les rivalités, la marginalisation dont nous sommes objet, de la part des responsables attitrés de l’APR de Bambey. Il faudrait bien que la direction nationale de l’APR se penche sur le cas de Bambey où nous sommes incontournables et où déclarons d’ores et déjà notre candidature à la mairie lors des prochaines échéances locales. Parce que fidèle à notre vocation sociale et économique, nous avons la volonté de participer à l’épanouissement dans tous les domaines des populations de notre localité dont nous privilégions les préoccupations et les intérêts supérieurs ».

A sa suite, les militants et responsables ( adultes, jeunes, femmes ) Serigne Bassirou Mbacké, Birane Ndiaye, Mbaye Diop, Fani Diallo, Maodo Malick, Adama Ngom, Mamadou Kounta, Bambi Ndiaye, Docteur Samba Thiawa, Nogoye Diop, Absa Sarr, Codou Thiam, Serigne Mor Ndiaye, Absa Sarré, Tina Gathie, Penda Dione, ont révélé « Notre mouvement dst composé pour l’essentiel des membres de société civile, de l’opposition, des forces vives de notre communauté et parmi elles, des cadres, des hommes et des femmes du secteur public et privé, des élèves, des étudiants, des sans emploi. Nous nous positionnons pour une alternative à la gestion municipale, pour un mieux- être des populations et un meilleur cadre de vie pour notre commune. Nous récusons cette attitude de politiciens véreux qui usent d’achat de conscience pour être élus et qui en réalité travaillent pour leurs intérêts personnels. Ils ne s’intéressent aux populations qu’à l’approche des élections pour leur faire miroiter de promesses qu’ils ne tiennent jamais. Voilà aussi l’une des raisons de la création de notre mouvement qui partage le même projet de société que le président Macky Sall. C’est ce qui rend compte de notre soutien et des efforts que nous continuons d’entreprendre, pour la réussite et l’atteinte de ses objectifs ».

Ces militants et responsables ont aussi tenu à lancer « Depuis l’avènement du président Macky Sall jusqu’à maintenant, nous continuons d’œuvrer sur le terrain. C’est avec nos ressources et moyens propres, que nous continuons de travailler, avec tous les sacrifices requis, pour notre positionnement sur le terrain politique, pour la victoire de l’APR, de BBY, du président Macky Sall. Nous n’avons reçu d’appui ou d’assistance conséquent de la part des responsables locaux ou de la direction nationale de l’APR. Néanmoins, bous sommes toujours au chevet des militants et des populations et nous continuons de participer à la résolution de leurs conditions de vie et d’existence et parallèlement, nous nous déployons au plan politique ».

Ils ont ainsi interpellé directement le président Macky Sall « Nous demeurons fermes sur notre volonté de prendre la mairie de Bambey et personne ne pourra être sur notre chemin pour nous empêcher d’aller jusqu’au bout de notre objectif. Il faudrait aussi que cesse cette marginalisation dont nous sommes objet, de la part des responsables locaux de l’APR qui se trompent de cible. Nous demandons à ce que certains de nos responsables, tels notre leader Alioune Moreau Diallo, cadre sorti de l’ENAM, bénéficie, comme tous les autres, d’un poste administratif. Pour permettre à notre mouvement Force One Bambey, qui est actuellement le seule grande force de frappe du camp présidentiel, de pouvoir encore dérouler son plan d’action, bénéfique, pour les populations et pour le président Macky Sall lui- même ».