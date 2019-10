BASKET LOCAL –les deux meilleurs joueurs sont connus

Lauréat de la dernière édition et MVP de la finale des play-off, Papa Moustapha Diop se succède à lui-même. L’unique Lion local présent au dernier mondial de basket a devancé avec 22 voix, Mamadou Lamine Diop (8 votes) et Samba Daly Fall du DUC qui totalise seulement 3 voix.

Du côté des Dames, le titre de Reine revient à Couna Ndao. La championne du Sénégal avec l’Ascvd (16 voix) a dominé Ndeye Sène (10 voix) et Kadidia Maiga (7 voix). Un premier sacre pour la magicienne de la ville de Dakar.

Le jeune meneur du Dakar université club succède ainsi à Brancou Badio. Yoro Barry obtient 18 voix contre 10 pour Ibrahima Fall de l’USO et 4 voix pour Pape Malick Thiam de l’ASC Thiès.

Chez les dames, Julie Dacosta de l’Asfo qui a réalisé une saison remarquable devance, avec 25 voix, Warkha Mboup de l’ASC VD (6 voix) et Ndioma Kne de l’ISEG (2 voix).

Pour une troisième saison consécutive, Moustapha Gaye (Ascvd) et Mamadou Gueye “Pabi” (Douanes) sont désignés respectivement meilleurs coachs du National 1 féminin et masculin.

Du côté des officiels, Serigne Tine est le meilleur arbitre et Mbissine Gueye, meilleure commissaire.