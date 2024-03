Bassirou Diomaye Faye face à une très faible opposition

Il a réussi la prouesse à se faire élire au premier tour. Bassirou Diomaye Faye a réussi là où Ousmane Sonko a échoué. Numéro 2 du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), il est devenu le cinquième président de la République. Il arrive alors qu’il n’était pas préparé à un tel destin. Lorsqu’ils étaient dans l’opposition, lui et ses camarades en ont fait voir de toutes les couleurs au régime sortant. Désormais, ceux qu’on qualifiait d’anti-système doivent faire face à une nouvelle opposition. Celle-ci est loin de faire peur aux patriotes.

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle sont tombés ce mercredi. C’est le président de la Cour d’Appel de Dakar, Amady Diouf, qui les a rendus publics. Sans surprise, Bassirou Diomaye Diakhar Faye arrive en tête avec 2.434.751 voix soit 54,28% de l’électorat. Il est suivi par Amadou Ba qui a récolté 1.605.086 voix soit 35,79%. Aliou Mamadou Dia est arrivé en 3ème position avec 125.690 voix soit 2,80%. Ce trio représente la nouvelle configuration politique du Sénégal. Les deux derniers vont sûrement s’opposer au nouveau chef d’Etat.

Mais ils ne seront pas les seuls. Les autres candidats malheureux vont vouloir rester dans la course. Malheureusement, ils sont sortis affaiblis de la présidentielle. Khalifa Ababacar Sall et Idrissa Seck arrivent respectivement à la 4ème et 5ème place du classement avec respectivement 69.760 voix soit 1,56% et 40.286 voix soit 0,90%. Tout le reste, à savoir quatorze (14) candidats, n’ont pas pu atteindre les 1%. Un score qui fait beaucoup de bruit. Les sénégalais se demandent comment de tels poids plumes ont pu passer le cap des parrainages ? Une interrogation assez légitime au vu des résultats prononcés par la Cour d’Appel.

Si ces candidats ont pû avoir le nombre de parrainages nécessaires, ils devaient au moins être capables de dépasser les 20.000 voix. De très mauvais résultats qui remettent en cause le travail du Conseil constitutionnel. Quoiqu’il en soit, ces candidats fantômes sont les nouveaux opposants au régime de Bassirou Diomaye Faye. Tout leader qui ne transhumera pas va rejoindre cette nouvelle opposition. Mais au vu des résultats qu’ils ont obtenus, le chef de l’Etat élu n’aura pas de soucis à se faire. Des chefs de partis politiques incapables de mobiliser et des leaders sans base ne pourront pas faire bouger ce nouveaau pouvoir.

Bassirou Diomaye Faye a cheminé beaucoup de temps avec Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor en a fait voir de toutes les couleurs au régime de Macky Sall. Aidé par la jeunesse, il a fait obstacle au pouvoir sortant. Si alors l’opposition veut pousser le Président nouvellement élu à travailler, il lui faudra plus que 0,1% des voix. Ces hommes et femmes doivent trouver le moyen d’avoir le soutien de la jeunesse. Sonko a très tôt compris la stratégie. Tout le contraire des opposants classiques qui traînent toujours du pays pour s’affirmer. Si le second et le troisième s’unissent, ils peuvent peut-être former une force de frappe assez puissante

Amadou Bâ est issue de la plus grande coalition, en l’occurrence Benno Bokk Yakaar. Cette coalition est forte de plusieurs partis et mouvements. Même s’ils ne l’ont pas soutenu à la présidentielle, ils pourraient former avec lui une nouvelle opposition. Le Parti de l’Unité pour le Rassemblement (PUR) est aussi une grande force politique. Composé, en majorité, de Moustarchidines ce parti a pesé de tout son poids lors des dernières élections (locales et législatives). S’il n’y avait pas eu les candidatures de Habib Sy et Cheikh Tidiane Dieye, Aliou Mamadou Dia aurait fait un bien meilleur score.

Les cinq (5) prochaines années seront très mouvementées. Le régime de Bassirou Diomaye Faye est prêt à un grand nettoyage. Mais s’il se lance dans une vengeance, il pourrait ne pas avoir le temps de finir sa mission. Les sénégalais n’ont pas cette patience qu’on voudrait leur imposer. Avec une forte opposition, ils vont en faire voir de toutes les couleurs au compagnon de Ousmane Sonko.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru